TRAPPER NED: Heimir Hallgrímsson, her under en Island-trening i Russland, er ferdig som islandsk landslagssjef. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Hallgrímsson gir seg som Island-trener

Publisert: 17.07.18 12:55 Oppdatert: 17.07.18 13:22

FOTBALL 2018-07-17T10:55:00Z

Etter å ha ledet Island til nasjonens første VM, gir Heimir Hallgrímsson (51) seg som landslagssjef.

Det bekrefter det islandske fotballforbundet i en pressemelding tirsdag.

I meldingen skriver de at det er Hallgrímsson som selv har valgt å gi seg, etter syv års innsats for det islandske landslaget, som både assistenttrener og manager.

Etter at han og Lars Lagerbäck gjorde stor suksess med Island under EM i 2016, dro Lagerbäck som kjent til Norge for å ta over det norske landslaget, og da tok Hallgrímsson over Islands landslag.

Da ledet han de til deres første VM noensinne. Under VM i Russland ble de slått ut i gruppespillet, etter uavgjort mot Argentina og tap for Nigeria og Kroatia.

Ville beholde Hallgrímsson

Gudni Bergsson, president i det islandske fotballforbundet, sier de gjerne skulle sett Hallgrímsson fortsette i jobben som landslagssjef.

– Aldri før har islandsk fotball vært bedre, og aldri før har fotballen vår fått så mye oppmerksomhet. Vi håpte Heimir kom til å fortsette, men siden han ønsker å gi seg, vil vi bare takke ham for innsatsen og ønske ham alt det beste i fremtiden.

På Hallgrímssons 24 kamper som Island-sjef, ble det ti seiere, like mange tap og fire uavgjort.

Hallgrímsson, som har jobbet som tannlege ved siden av Island-jobben, sier islandsk fotball er i trygge hender i fremtiden, selv om det ikke er han som leder landslaget videre.

– Jeg har vært en del av en gruppe som med sine prestasjoner har banet vei for fremtidige generasjoner, og som har skrevet så mye historie. Det er et privilegium for meg å kunne forlate gruppen i den situasjonen de er i nå. Spillerne har massevis av erfaring, og flere er på høyden av karrieren sin, sier han.

– Suksessen vår har gjort at folk har fått respekt for islandsk fotball. Det er store, spennende ting på gang. Jeg vil takke alle sammen, både spillere, supportere og de i støtteapparatet. Dere er uvurderlige. Jeg ønsker dere lykke til i fremtiden. Reisen har nettopp begynt, avslutter han.

Hva Hallgrímsson skal gjøre nå, vites ikke, men det islandske fotballforbundet går i hvert fall umiddelbart i gang med jakten på en ny landslagssjef, sier Gudni Bergsson.