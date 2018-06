Belgia-treneren glad for England-seieren: - Ville ikke miste fokus

Publisert: 28.06.18 21:50 Oppdatert: 28.06.18 23:12

FOTBALL 2018-06-28T19:50:02Z

KALININGRAD (VG) (England – Belgia 0-1) Etter seieren mot England avfeier Belgia-trener Roberto Martinez at det hadde vært bedre å unngå å vinne gruppen.

– Hvis man tenker på neste rundene, mister man fokus. Å forutse noe i VM er vanskelig. Få hadde trodd at Tyskland kunne gå ut, for eksempel. Dette mesterskapet er uforutsigbart. Vi ser bare på hvordan vi kan jobbe, og nå er Japan eneste prioritet, sier Martinez til VG på pressekonferansen etter kampen.

Første spørsmål til treneren fra en britisk journalist var om han faktisk var fornøyd med seieren og svaret kom kjapt på flytende engelsk: Ja, han var «delighted».

Men vissheten om at andreplass på forhånd ble sett på som bedre enn å vinne gruppen, var som en forstyrrende mygg fra start for tilskuerne her i Kaliningrad.

Dette ble understøttet av at England gjorde åtte bytter fra 6–1-seieren mot Panama, mens Belgia dro på med ni fra 3–0-resultatet mot Tunisia.

VG-børsen: England - Belgia ENGLAND (3-5-2)

Jordan Pickford 5

Phil Jones 4

John Stones 5

Gary Cahill 5

Trent Alexander-Arnold 4

Ruben Loftus-Cheek 4

Eric Dier 4

Fabian Delph 5

Danny Rose 4

Marcus Rashford 4

Jamie Vardy 3 Totalt 11 mann: 47 Innbytter:

Harry Maguire 4 BELGIA (3-4-3):

Thibaut Courtois 5

Leander Dendoncker 4

Dedryck Boyata 5

Thomas Vermaelen 5

Nacer Chadli 5

Moussa Dembélé 5

Marouane Fellaini 6 & banens beste.

Thorgan Hazard 5

Adnan Januzaj 6

Michy Batshuayi 4

Youri Tielemans 5 Totalt 11 mann: 55 Sjanser: 3–5 Kampvurdering : 2 Dommervurdering : Damir Skomina - 6. Lavt tempo og lettdømt. De gule kortene han gir er korrekte. Vurdert av Jens Friberg

Til pause ble lagene pepet av banen, etter en omgang hvor det ble skapt kun et par halvsjanser og oppgjøret minnet litt om en treningskamp. Derfor var lettelsen betydelig for de nøytrale da den tidligere Manchester United-kjenningen Adnan Januzaj fra 18 meter skrudde inn ledermålet for Belgia etter 52 minutter.

Og frykten for at de rødkledde ikke hadde gått på banen for å vinne, forsvant i jubelscenene med Real Sociedad-vingen i front fremfor egne supportere.

Etter hvert som kampen skred frem, var det også tydelig på de engelske reservene prøvde å ta gruppeseieren.

Belgia møter dermed i utgangspunktet overkommelige Japan i 8-delsfinalen i Rostov mandag kveld. England får på papiret klart sterkere Colombia dagen etter i Moskva. Det etter en dramatisk avslutning på gruppe H tidligere i kveld.

Men la oss så si at begge lagene vinner sin 8-delsfinale. Da begynner scenarioene som «alle» snakket om før kampstart i den russiske enklave, liggende borte fra resten av Russland ved siden av Polen og Baltikum. For gruppevinner Belgia venter VM-favoritt Brasil i kvartfinalen, gitt at Titês mannskap slår ut Mexico.

Vinneren der møter en av kanonene Frankrike, Portugal, Uruguay eller Argentina på andre halvdel i semifinalen.

For gruppetoer England ser det antatt enklere ut, med vinneren av Sveits-Sverige i kvartfinalen. Og en av Spania, Russland, Danmark eller Kroatia i semifinalen.

VM-STUDIO: Vi fulgte kampen her!

– Jeg er helt komfortabel med laguttaket og gjennomføringen av kampen. Jeg må tenke på det større bildet. Jeg kunne satt inn Harry Kane de siste minuttene, men da kunne han blitt skadet, og det hadde vært tåpelig, sier England-boss Gareth Southgate.

Etter at Senegal forsvant ut av VM på gule kort tidligere i dag, var det knyttet stor spenning til disiplinen på banen - ettersom antall gule kort kunne bli avgjørende for hvem som vant gruppen. Belgia pådro seg to greie kort i førsteomgangen, begge etter taklinger på Danny Rose. Men etter Belgias ledermål slapp vi en ny VM-kamp hvor kortene ble avgjørende.

BØRSEN: Panama - Tunisia PANAMA (4–5–1):

Jaime Penedo - 6

Adolfo Machado - 5

Román Torres - 6

Fidel Escobar - 5

Luis Ovalle - 5

Gabriel Gómez - 4

Aníbal Godoy - 5

Ricardo Ávila - 4

Joel Barcenas - 6

Jose Luis Rodríguez - 6

Gabriel Torres - 4 INNBYTTERE: Harold Cummings - 5

Luis Tejada - 5 Sum totalt 11 mann: 56 TUNISIA (4–3–3):

Aymen Mathlouthi - 5

Hamdi Nagguez - 5

Rami Bedoui - 5

Yassine Meriah - 5

Oussama Haddadi - 6

Ferjani Sassi - 4

Ellyes Skhiri - 6

Ghailene Chaalali - 5

Fakhreddine Ben Youssef - 7

Wahbi Khazri - 8, banens beste

Naïm Sliti - 6 INNBYTTERE: Anice Badri - 5 Sum totalt 11 mann: 62 Sjanser: 3–6 Kampvurdering: 3 Dommer: Nawaf Shukralla - 4. Mannen fra Bahrain med sin første kamp for mesterskapet. Gjør det ok, men litt ivrig i å blåse i fløyten sin - og trekkes også for å ta ifra Panama 2–2-scoringen ved å blåse et billig frispark rett i forkant.

I den andre gruppespillskampen satte Panamas Yssine Meriah inn ledermålet mot Tunisias - deres andre mål i VM-historien. Men nordafrikanerne kom sterkt tilbake. Fakhreddine Ben Youssef og Wahbi Khazri fikset 2–1, og dermed tredjeplass i gruppen.

PS! Mest latter, både på stadion, trolig i de tusen hjem og i alle fall på sosiale medier skapte Michy Batshuayi‏. Belgia-spissen feiret målet ved å ta et utspark mot det tomme målet, men ballen gikk i stolpen og traff ham så i ansiktet. Fra garderoben tvitret han raskt etterpå: