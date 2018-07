SPÅDAME: Ingen er bedre i Norge enn Bente Kristiansen til å spå VM-kamper. Foto: Privat

Bente best i VG-profeten tross blemme: – Utrolig

Publisert: 16.07.18 17:19

FOTBALL 2018-07-16T15:19:26Z

Hun rakk ikke å tippe åpningskampen, men da alle kampene var ferdigspilt, var det ingen som hadde spådd VM bedre enn Bente Kristiansen (38) fra Karmøy.

– Jeg visste ikke at åpningskampen begynte 17.00 og trodde jeg var for sen til å melde meg på. Det er jo utrolig at jeg vant, sier den glade vinneren til VG.

På tross av at åpningskampen gikk i vasken for 38-åringen fra Karmøy, var det hun, Bente Kristiansen, som kunne juble for seier i VG-profeten. Sykepleieren nå bosatt i Etne, en drøy times kjøretur nordøst for Haugesund, var best blant 66.483 spåmenn og spåkoner.

– Hvordan klarte du det?

– Jeg er interessert i fotball og har fulgt godt med. I tillegg har jeg en samboer som også er interessert, så jeg har fått litt tips fra ham. Vi er veldig konkurransemennesker, men det er også litt flaks i bildet, avslører Kristiansen.

Det var ingen sure miner fra samboeren da Kristiansen regelrett knuste ham og gikk helt til topps.

– Han syntes det var kult at jeg vant, sier hun.

Men det var bare så vidt det holdt. Ned til 2. plass på listen, Jørund Brekkes 118 poeng, var det bare ett poeng.

– Jeg følte meg ganske sikker på seier da det ble 4–2 til Frankrike i finalen . Det kunne jo ikke være noen i nærheten av meg som traff på det resultatet, sier Kristiansen, som selv ikke hadde 4–2 som resultat, men som tippet på fransk seier foran Kroatia.

Hvordan gikk det med deg? Sjekk ut VM-profeten-resultatene her!

Nå kan hun ikke bare juble for seier blant de over 66.000 VM-profetene. Med på kjøpet gir VG ti billetter til Nation League-kampen mellom Norge og Kypros på Ullevaal stadion den 6. september.

– Jeg har allerede sjekket at jeg har fri, så det blir i hvert fall tur på meg og samboeren min! Det er utrolig kult og kjekt å kunne dra på landskamp, sier Kristiansen, og kan ikke huske at hun har vært på en landskamp på Ullevaal stadion tidligere.

– Nei, det blir jo litt vanskelig når man bor på Vestlandet. Da har vi heller prioritert turer til England, og så har vi også vært i Madrid og sett Modric spille. Han har jeg sansen for, sier VM-profetvinneren om den kroatiske midtbaneeleganten som ble kåret til VMs beste spiller.