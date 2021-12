Bohinen tapte i siste hjemmekamp

(Sarpsborg 08-Tromsø 0–1, Sandefjord - Kristiansund 3–2, Strømsgodset - Haugesund 0–0) August Mikkelsens (21) heldige frisparkscoring i første omgang var nok til å sørge for at Tromsø nå er ubeseiret i sju kamper.

Erik Eikebrokk

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Oppgjøret i Sarpsborg var uten betydning for noen av lagene, i det som var Lars Bohinens siste hjemmekamp for de blåhvite.

Sarpsborg har vært Eliteseriens store formlag siden det ble klart at Bohinen ikke fortsetter som trener i 2022-sesongen, og før kampen stod Sarpsborg med fem seire og én uavgjort på de siste seks.

Samtidig har Gaute Helstrups Tromsø også funnet formen på tampen av sesongen, og «Gutan» stod med to seire og fire uavgjort på de siste seks kampene.

SNART OVER: Lars Bohinen har én kamp igjen som Sarpsborg-trener.

Første omgangs store spiller, August Mikkelsen, ble matchvinner etter 33 minutter, da 21-åringens frispark gikk via Jonathan Lindseth i Sarpsborg-muren, i bue over en utspilt keeper Anders Kristiansen, og i mål.

I en tam og sjansefattig batalje, var det hjemmelaget som skapte mest i andre omgang, men en god sluttspurt var ikke nok til å lure Tromsøs forsvarssjef Christopher Psyché. Dermed er det Tromsø som forlenger sin rekke av ubeseirede kamper, til sju.

Sandefjord varmet hjemmepublikummet med målfest og 3-2-seier over Kristiansund. Sandefjord ledet 3–0 ved pause, Kristiansund slo tilbake, men det ble nok et tap for laget som har opplevd en heftig formsvikt de siste månedene. Siden laget slo Rosenborg 3. oktober, og det ble snakk om medaljer på Nordmøre, har laget kun tatt fem poeng på åtte kamper. Sandefjord klatret til 9. plass.

I Drammen ble det 0–0 mellom Strømsgodset og Haugesund.