Kjetil Rekdal slår ut med armene under 2–2-kampen mot Bodø/Glimt søndag.

Utålmodigheten har overrasket Rekdal: − Naivt å tenke at en ung tropp skal bli voksen over natten

BODØ (VG) Syv etablerte med snittalder på 29 år er byttet ut med fire på 22 og en tenåring i «Nye Rosenborg». Kjetil Rekdal (53) reagerer på at laget hans likevel blir møtt med rastløshet.

– Den enorme utålmodigheten rundt oss, den har overrasket meg, reflekterer Rekdal dagen etter 2–2 i seriestarten som «tidenes RBK-underdog» mot Bodø/Glimt.

På veien til ligapremieren har Rekdals Rosenborg vært gjennom tre måneders stri oppkjøring, formasjonsendring og delvis nye spilleprinsipper. De har et nye trenere – og laget er blitt forynget med Renzo Giampaoli (22), Tobias Børkeeiet (22), Victor Jensen (22), Sam Rogers (22) og Bryan Fiabema (19). Fire av dem var i aksjon på Aspmyra.

– Det er et ungt lag, nytt trenerteam og vi har et stort støtteapparat som skal få brukt kompetansen sin. Jeg er ikke vant med å ha så mange rundt meg. Det tar litt tid å sette det. Men driven innad er veldig bra. Jeg synes det er litt naivt å tenke at en ung tropp skal bli voksen over natten, sier trenerveteranen.

På vei hjem fra Bodø til Trondheim får han rett nok et klapp på skulderen og beskjeden «nå har vi noe å tro på!» fra en forbipasserende supporter. Men omgivelsene har – slik Rekdal fornemmer det – vært like optimistiske som denne karen på flyplassen.

GODE SAMTALER: Kjetil Rekdal i telefonen mens han venter på å reise hjem fra Bodø. Til venstre Renzo Giampaoli.

– Det handler vel om at det er Rosenborg?

– Ja, det er fint. Men la oss nå få muligheten til å forme oss dit, da. Press og forventninger er helt fint. Men den utålmodigheten – det ikke å ville erkjenne eller akseptere at det faktisk har gått bratt nedover i flere år ... Du har gjort et generasjonsskifte fra en gjennomsnittsalder på 28–29 ned til 22. Det er ikke gjort over natten.

– Hvordan har du merket den utålmodigheten?

– Du bare merker det. Du bruker historien som referanse på dagens utgangspunkt. Vi vil gjerne gjenskape den historien, det er jeg ganske sikker på at vi kommer til gjøre, men først må vi bli best i Norge. Rosenborg har ikke vært i nærheten av nivået til Bodø/Glimt på flere år. Molde har vært foran. I fjor var Viking foran, til og med Lillestrøm – som nyopprykket lag.

– Vi har dårlig tid, ja – på grunn av den utålmodigheten. Det er litt mangel på kompetanse og forståelse på hvordan fotballen er sammensatt, mener Rekdal.

– Hva er etter din erfaring den beste stallsammensetningen?

– At den yngste gruppen fra 17 til 22 år er på 50 prosent. Så har du 25 prosent 23 til 28 år, så har du 25 prosent over der. Hovedtyngden i en stall må være utviklingspotensialet. Vi mangler noen spillere i alderen 24–28 som er i «prime time» og er ferdig utviklet.

– Men jeg ville ikke byttet stallen vår med noen. Når vi spiller 11 mot 11 på trening, er det i praksis som en eliteseriekamp, bemerker han.

Fra Glimt-matchen trekker han frem antallet skapte målsjanser (8 etter VGs telling) og at de egentlig burde ledet 2–0 før hjemmelaget utlignet. Rosenborgs egne målinger viste, ifølge Rekdal, at samtlige spillere løp over én mil på Aspmyra, flere rundt 13 kilometer.

Men det spørs om alle som løser billett på Lerkendal til årets første hjemmekamp mot Odd kommer for å se på sprint og returløp.

– Det blir en annerledes setting, et annet underlag, vi spiller hjemme, forventningene vil øke til hva vi skal få til. Vi må bare håndtere det og forberede oss godt.

– Hvor mye tenker du at dere har ballen mot Odd på søndag?

– 50 prosent, kanskje. Men det vet vi ikke. Odd driver på med noe nytt, som vi må studere, og som sannsynligvis er uvant for norske lag, med litt annerledes konstellasjoner. Da må du få kontroll på det, sier Rekdal før sin egen Lerkendal-debut som Rosenborg-trener.