LOKAL STOPPERKJEMPE: Eirik Haugan er cupmester med Molde, men har aldri spilt i Eliteserien.

Følte seg «lost» i hjembyen – syv år senere debuterer han

MOLDE (VG) 18 år gammel satte Eirik Haugan (24) seg på et fly til Marseille. Syv år etter han forlot Molde, skal midtstopperen endelig debutere for moderklubben.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

30 minutter i cupen og en kongepokal fra 2014, men Eirik Haugan har aldri spilt eliteseriefotball for Molde FK.

– Det føles som man har noe uoppnådd når man ikke har spilt for barndomsklubben, forteller han til VG.

Etter en syv år lang rundreise via Frankrike, Sunnmøre og Sverige, står Molde-gutten endelig overfor sine første ligaminutter for klubben i sitt hjerte.

– Det er ekstremt stort, og har vært et mål siden jeg var liten. Det blir sikkert litt nerver på lørdagen, for dette betyr litt ekstra, sier midtstopperen før lørdagens serieåpning mot Vålerenga, hvor venner og familie skal følge med fra tribunen.

Lagkamerat Ola Brynhildsen leier Haugans gamle leilighet og er langt fra fornøyd med «bolighaien»:

I 2015, 18 år gammel, bestemte stortalentet Haugan seg for å prøve lykken i Marseille. Der trente han med franske stjerner som Abou Diaby og Florian Thauvin, men fikk bare B-lagskamper.

– Det var kanskje litt for tidlig å dra ut, jeg var bare 18 år. Men jeg følte meg litt «lost» i Molde på den tiden, hvor det også var en lang vei til A-laget. Da virket Marseille spennende, og jeg hadde angret etterpå hvis jeg ikke hadde prøvd, forteller Haugan.

Da han først vendte tilbake til Norge og Møre og Romsdal, var det lenger sør i fylket hos Hødd han fikk sjansen. Klubbens vikartrener Ian Burchnall tok siden Haugan med videre til Östersund, hvor han endelig etablerte seg i en toppliga.

Her fanget han endelig Moldes interesse igjen og i februar signerte han en ettårskontrakt med moderklubben.

– Jeg ser på det som en lærerik reise. Det er en litt lenger reise enn det som er vanlig for å komme inn på laget i hjembyen din, men da jeg dro var jeg ikke god nok for A-laget. Nå har jeg kommet tilbake som en mye bedre spiller. Tiden var inne, smiler han.

Molde-trener Erling Moe mener det var «midt i blinken» for klubben å hente hjem Haugan nå. Moe har lagt om fra 4–2–3–1 til 3–4–3-formasjon, et system 24-åringen er vant med fra både Hødd og Östersund.

– Det er ingen barmhjertighetshandling fra oss, det er fordi vi trenger han og har bruk for han. Det var på mitt initiativ at han skulle tilbake, sier treneren.

Moe beskriver Haugans karriere som en «lang reise», men mener den er til inspirasjon for andre.

– Jeg tror det er en reise flere og flere er nødt til å gjøre for å ta de stegene de ønsker som ung. Det er tøft å slå gjennom på øverste nivå her hjemme, spesielt i de beste klubbene, for unge spillere. Det er ikke for alle, sier han.

Hverken Sheriff Sinyan eller Martin Bjørnbak er klare til seriestart, og gjennom oppkjøringen har Haugan fått rikelig med muligheter til å bevise at han hører hjemme i startoppstillingen.

– For oss her hjemme er det kjempeartig at vi har fått han tilbake. Også har han kanskje spilt enda mer enn jeg trodde. Han har vært involvert i alle kamper siden han kom tilbake og gjort det bra, sier Moe.