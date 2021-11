VIL SI FARVEL: Manchester United-fansen i Stretford End Flags har planlagt en markering.

Manchester United-fans varsler Solskjær-markering: − Fikk aldri takket ham ordentlig

Ole Gunnar Solskjær er ferdig som Manchester United-manager, men har fortsatt en høy stjerne blant United-fansen. Til torsdagens hjemmekamp mot Arsenal har gruppen Stretford End Flags planlagt å hedre nordmannen.

Publisert: Nå nettopp

Kortsiden Stretford End er kjent som den delen av Old Trafford med de mest hardbarkede supporterne, og grupperingen Stretford End Flags er en gruppe som jobber for å skape best mulig stemning på Manchester Uniteds kamper.

På Twitter skriver gruppen med i overkant av 41 000 følgere at de samtidig som de vil ønske Ralf Rangnick velkommen som ny midlertidig manager, så ønsker de å ta farvel med Ole Gunnar Solskjær.

Nordmannen fikk sparken i klubben 21. november etter bortekampen mot Watford dagen før, og siden har Manchester United spilt to bortekamper. Torsdagens kamp mot Arsenal blir klubbens første på Old Trafford siden Solskjær ble sparket.

– Ole var en legendarisk spiller og han tok klubben videre som manager. Vi fikk aldri takket ham ordentlig, skriver supportergruppen på Twitter, og skriver at de derfor vil ta med et stort Solskjær-flagg til torsdagens kamp.

Bjarte Valen er journalist i United.no, den norske supporterklubben til Manchester United, og tror et samlet publikum på Stretford End vil stille seg bak markeringen.

– Ja, jeg kan ikke skjønne annet. Der møter du den harde kjernen av United-fansen. At det skal bli noe annet enn veldig populært, det har jeg vanskelig for å skjønne. Det fortjener han, sier Valen til VG.

– Dette er en måte for trofaste fans å ta farvel. Det er en fin gest, og jeg håper det er noe Solskjær vil sette pris på.

Valen mener Solskjær gjorde mye bra i løpet av de snaut tre årene han fikk i sjefsstolen på Drømmenes teater.

– Solskjær kommer til å bli husket som en manager som gjorde mye riktig for klubben, på en helt annen måte enn José Mourinho og Louis van Gaal. Det han etterlater seg, er et mye bedre byggverk og en klubb i en mye bedre forfatning, mener Valen.

FORTSATT POPULÆR: Valen tror ikke en sjel hadde buet på Solskjær om han vendte tilbake til Old Trafford om tre måneder, og mener ordlyden i pressemeldingen fra da Solskjær ble sparket sier mye om posisjonen hans i klubben.

Arbeidet med å få frem unge spillere er noe av det Valen trekker frem, samtidig som han påpeker at skjønte at det måtte et bytte til for storklubben.

– Fotballresultater er kronisk ferskvare. Det er alltid det som skjer her og nå. Stortapet mot Liverpool, og så tapene mot Manchester City og Watford kom på toppen av en periode hvor United ikke hadde spilt bra. Det måtte få konsekvenser, sier han.

– Legendestatusen til Solskjær som spiller, som han har hatt med matchvinnerscoringen i Champions League i 1999, den tror jeg kommer til å leve videre. Men det vil nok være noen som er delte i synet på ham som manager, sier Valen.