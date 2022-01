TAPTE NØKKELDUELL: Kristoffer Ajer klarte ikke å holde Fabinho unna. Her nikker brassen inn ledermålet for Liverpool.

Tung dag på jobben for Kristoffer Ajer: Liverpool med full kontroll mot Brentford

(Liverpool - Brentford 3–0) Som så mange andre fikk Kristoffer Ajer og Brentford det tøft på Anfield.

Etter å ha stått imot et voldsomt Liverpool-trykk i 43 minutter gikk det galt for Brentford: Trent Alexander-Arnolds corner ble slått inn mot første stolpe, men spratt gjennom feltet.

På bakerste stolpe hadde Kristoffer Ajer ansvar for å passe på Fabinho, men den brasilianske midtbaneankeret ble for sterk i duellen med Ajer, og nikket Liverpool i føringen like før pause.

– Det er alltid viktig å score først og før pause, så målet mitt like før omgangen var over var viktig for oss, sier Fabinho i et intervju vist på TV 2 etter kampen, og legger til at det alltid er «fint å score på Anfield».

– Vi trengte disse tre poengene og dette vil være bra for selvtilliten vår, sier brasilianeren.

Det var Fabinhos andre scoring i Premier League denne sesongen, mens Alexander-Arnold noterte seg for sin 11. målgivende pasning i ligaen denne sesongen. Det er knallgode tall for en høyreback, og følgende tall er også av det imponerende slaget:

Siden starten av 2018/19-sesongen har Trent Alexander-Arnold slått 42 målgivende pasninger. Bare Bayern Münchens Thomas Müller (64) og Lionel Messi (47) har flere assists i samme tidsrom. Det melder statistikkleverandøren Opta.

Liverpool-scoringen var en real smell for Brentford, som frem til det hadde forsvart seg med nebb og klør.

Opp- og nedtur for «Ox»

Liverpool tok - som ventet - styringen umiddelbart, mens Brentford fokuserte på kontringer. Det ble noen sjeldne visitter i angrep, og så godt som hver gang så de etter spissparet Bryan Mbeumo/Ivan Toney i bakrom.

Men bortimot alle forsøkene hadde samme utfall:

Enten startet de for tidlig og ble avvinket for offside, eller så ryddet Liverpools solide stoppere Joel Matip og Virgil van Dijk opp.

Liverpool-scoringen like før pause gjorde det naturligvis vanskelig for Thomas Franks menn, som til tross for noen brukbare muligheter, gikk litt opp i limingen etter pause.

Liverpool fortsatte der de slapp etter pause og knappe 25 minutter ut i andre omgang kom 2–0. Andrew Robertson ble på sedvanlig vis med i angrep fra sin posisjon som venstreback, slo et utsøkt innlegg mot bakerste stolpe og fant Alex Oxlade-Chamberlain. Engelskmannen stupheadet inn 2–0, men oppturen ble etterfulgt av en nedtur: Bare minutter etter scoringen måtte han kaste inn håndkleet etter å ha pådratt seg en skade.

Bursdagsscoring

Inn kom Takumi Minamino, og han utmerket seg med en gang: Brentford rotet det fullstendig til i sin egen 16-meter.

Sisteskansen Alvaro Fernandez spilte ballen rett til Roberto Firmino, som spilte en liten vegg med Minamino. Japaneren fikk en enkel jobb med å sette inn 3–0, og feiret sin 27. bursdag med nettkjenning.

– Alle er invitert til å score mål, sier Jürgen Klopp om angrepsrekken sin.

På tampen fikk Premier League-debutanten Kaide Gordon en gyllen mulighet alene med keeper, men 2004-modellen satte avslutningen rett på utrusende Fernandez.

Dermed endte det med en kontrollert 3–0-seier for Jürgen Klopp & co. Liverpool går dermed forbi Chelsea og inntar 2. plass på tabellen. Rødtrøyene fra Merseyside er nå elleve poeng bak serieleder Manchester City med én kamp mindre spilt.

Viktig Leeds-seier

I søndagens andre Premier League-kamp tok Leeds United tre svært viktig poeng borte mot West Ham.

Jack Harrison er dagens mann etter at han scoret hat trick for Marcelo Bielsas menn. Jarred Bowen og Pablo Fornals reduserte hver sin gang for The Hammers, men Harrison var i det umulige hjørnet, og sikret tre poeng for Leeds.

Det var en nordmann en del av.

Skader på Adam Forshaw og Junior Firpo - med kort tids mellomrom - gjorde at norske Leo Fuhr Hjelde fikk muligheten, og nordmannen ble byttet inn til sin Premier League-debut.

18-åringen, som nylig fikk sin Leeds-debut mot nettopp West Ham i FA-cupen, erstattet Firpo og ble tidenes yngste norske Premier League-debutant.

Dermed har Hjelde gjort som sin far og spilt på Jon Olav Hjelde spilte i sin tid for Nottingham Forest, og fikk 17 kamper i Premier League.