SKADET: Kristoffer Ajer blir ikke med til de kommende landskampene.

Norsk stjernefall: Ajer, Normann og Svensson ute av troppen

Kristoffer Ajer, Mathias Normann og Jonas Svensson melder forfall til Norges tropp mot Tyrkia og Montenegro.

Av Magnus Gamlem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Samtlige er ute med skader og kaster inn håndkleet. De blir ikke med til kampene mot Tyrkia og Montenegro.

Ajer fikk en muskelskade i forrige Premier League-kamp for Brentford og Jonas Svensson fikk en skade i fredagens kamp. Mathias Normann har fått et tilbakefall med en tidligere skade, og tidshorisonten er for kort til at han skal rekke landslagskampene.

– Ajer og Svensson har tatt MR som viser at skadene er for langvarige i forhold til landslagssamlingen, sier landslagslege Ola Sand.

Skadesituasjonen på landslaget har utviklet seg til et mareritt for Ståle Solbakken og co. Mest bekymringsfullt er mannefallet på spissplass:

Borussia Dormund ber Norge om å la Erling Braut Haaland hvile. Han sliter med en muskelskade og har stått over deres tre siste kamper.

Real Sociedad-angriper Alexander Sørloth er definitivt ute av troppen.

Lørdag gikk Joshua King skadet av banen for Watford før pause mot Leeds. Han skal til MR-undersøkelser mandag.

Veton Berisha endte opp med en ispose på leggen etter Vikings kamp mot Sandefjord lørdag, men ga uttrykk for at han kom til å rekke landskampene.

– Vi avventer scanning av King og de siste tilbakemeldingene på Haaland. På begge disse to er vi forberedt på dårlige nyheter. Bråtveit skal også sjekkes hos oss, etter at han måtte ut i gårsdagens kamp, sier Sand.

Sander Berge og André Hansen er ute med skader fra før og er heller ikke med i troppen.

Saken oppdateres.