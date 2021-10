HØYDEPUNKT: Ada Hegerberg etter Champions League-triumfen i 2019. Hun scoret da hat trick på 16 minutter.

Hegerberg nærmer seg comeback etter skademareritt

Angriper Ada Hegerberg (26) er tirsdag med i Lyon-troppen for første gang siden vinteren 2020.

Ada Hegerberg er i Lyon-troppen som møter Häcken i Champions League tirsdag. Det bekrefter klubben på Twitter.

Det er første gang hun er med i en kamptropp siden korsbåndskaden i januar 2020. I etterkant av det har andre skader og operasjoner kommet i veien for et comeback. Hun ble operert for tretthetsbrudd i leggen august 2020.

– Hei, alle sammen, skriver Hegerberg på Twitter.

For to uker siden var hun tilbake i trening med laget.

Tross langt skadeopphold uttalte Hegerberg til VG i sommer at hun har mål om å ta tronen tilbake. I 2018 vant Hegerberg gullballen. I desember forlenget Hegerberg sin kontrakt med klubben til 2024.

– Jeg vil komme tilbake på banen, jeg vil være fotballspilleren. Jeg kommer ikke tilbake bare for å komme tilbake, jeg kommer tilbake for å ta tilbake tronen, sa Hegerberg.

Ada Hegerberg * Alder: 26 år (født 10. juli 1995 i Sunndalsøra) * Klubb: Lyon * Tidligere klubber: Sunndal, Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam. * A-landskamper/mål for Norge: 65/38. * Vant både i 2015/16, 2016/17, 2017/18 og 2018/19 mesterligaen med Lyon. Har også bidratt til en lang rekke nasjonale trofeer for den franske storklubben. * Utmerkelser: Vant i 2016 både Aftenpostens gullmedalje (som første fotballspiller noensinne) og Sportsjournalistenes statuett (som første kvinnelige fotballspiller), i tillegg til UEFA-prisen som årets kvinnelige spiller i Europa 2015-16. I 2018 ble hun tildelt Gullballen som første kvinne. Tildelt BBC-pris som årets spiller i verden 2017 og 2019. * Debuterte på landslaget som 16-åring i 2011. Spilte fast da Norge vant EM-sølv i Sverige i 2013. Var en av lagets store stjerner under VM-sluttspillet i 2015 og EM-sluttspillet i 2017, som begge fikk skuffende utfall. Deltok ikke i VM i 2019 og har sagt nei til landslagsspill på ubestemt tid. Aktuell: Er tilbake i Lyons kamptropp for første gang siden vinteren 2020. (NTB) Vis mer

Hegerberg har spilt 182 kamper for Lyon siden hun kom til klubben i 2014. Hun står med 220 mål. Et stort høydepunkt var da nordmannen scoret hat trick i Champions League-finalen i 2019 mot Barcelona (4–1-seier).

Tidligere har 26-åringen vært i Kolbotn, Stabæk og Turbine Potsdam.

