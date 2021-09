Mysteriet Tromsø vant på Åråsen

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm – Tromsø 1–2) TIL har ikke vunnet en eneste kamp hjemme på Alfheim. Men har hentet 15 av 19 poeng på bortebane. Slik kan mysteriet fra nord være i ferd med å redde kontrakten.

– Vi klør oss i hodet selv, sier trener Gaute Helstrup til VG.

I fraværet til en skadet Zdeněk Ondrášek ordnet Niklas Vesterlund og August Mikkelsen – sterk assistert av Runar Espejord og Eric Kitolano – tre nye bortepoeng.

TIL på hjemmebane: 4 poeng på 9 kamper.

TIL på bortebane: 15 poeng på 11 kamper.

Det vil si at Tromsø i løpet av 20 seriekamper har tatt 79 prosent av poengene borte fra ishavsbyen.

Lillestrøm vant på Alfheim i juni og har syv seire og en uavgjort på de siste åtte kampene mot Tromsø. Men LSK måtte onsdag bruke 120 minutter på å slå Grorud ut av cupen. Det var seig og lite aggressiv utgave av de gule som skulle feire gjenåpningen på Åråsens perfekte gressmatte.

Det stoppet som regel i banens beste, midtstopper Christophe Psyche, eller i en solid TIL-målvakt Jacob Karlstrøm. Først etter corner nummer 12 kom målsjansen på straffespark da nettopp Psyche tok ned Igoh Ogbu.

STERK KAMP: August Mikkelsen gjorde en sterk kamp på Åråsen. Han satte Tromsøs andre mål. Her mot LSKs Ifeanyi Mathew.

Thomas Lehne Olsen hamret inn sitt 18. seriemål (nummer tre på straffe). Men LSK-spissen fikk vist pent lite med landslagssjef Ståle Solbakken på tribunen.

Lillestrøm tapte sin tredje strake hjemmekamp.

Før pause var det bortelaget som skapte de to eneste mulighetene. Eric Kitolano fikk en god mulighet – midtbanespilleren traff ikke ballen skikkelig.

Men det gjorde Niklas Vesterlund.

Dansken snek seg inn fra blindsiden etter at Runar Espejord hadde herjet med LSK-back Tom Pettersson ute til høyre. Han slo tunnel på svensken før en passiv keeper Knut Skjærstein ble fulgt opp av passivitet på bakre stolpe. Lars Ranger klarte ikke å stoppe Vesterlund som fikk 0–1 og TIL-jubel.

– Tråkigt, sa Pettersson til Discovery i pausen.

– Dejligt, meldte Vesterlund. Men var minst like opptatt av at LSK kom for enkelt til cornere. Men tross gode hjørnespark fra Gjermund Åsen klarte Lillestrøm ikke til å skape mye ut av forsøkene.

Det skulle bli enda verre etter pause. Rett etter at LSK hadde satt Pål-Andre Helland for å skape noe, satte Eric Kitolano i gang på Tromsøs venstrekant.

Han snurret rundt med både Eskil Edh og Espen Garnås før August Mikkelsen ble perfekt satt opp. Tromsø-spissen finte enkelt unna Tom Pettersson og satte sikkert inn 0–2.

PS! Neste sjanse til å ta sesongens første hjemmeseier for Tromsø kommer mot Haugesund 3. oktober.