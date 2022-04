GJENSIDIG RESPEKT: Jürgen Klopp (t.v.) og Pep Guardiola minnet mer om et nyforelsket par enn erkefiender etter 2–2-kampen forrige helg.

Derfor har Klopp og Guardiola så stor respekt for hverandre

Det står en plass i FA-cupfinalen på spill når Pep Guardiolas (51) Manchester City og Jürgen Klopps (54) Liverpool barker sammen på Wembley lørdag ettermiddag.

Dette er møte nummer tre mellom de to i 2021/2022-sesongen. Begge de tidligere oppgjørene har endt med samme resultat:

3. oktober: Liverpool-Manchester City 2–2 (Sadio Mané og Mohamed Salah for Liverpool, Phil Foden og Kevin De Bruyne for City).

10. april: Manchester City-Liverpool 2–2 (Kevin De Bruyne og Gabriel Jesus for City, Diogo Jota og Sadio Mané for Liverpool).

«Alle» snakker om at de to topptrenerne har så stor respekt for hverandre. Men hvorfor har de det? Hvorfor krangler de ikke som Ferguson og Wenger, som Mourinho mot mange? Jan Åge Fjørtoft har fulgt konkurransen mellom Guardiola og Klopp både i Tyskland (Bayern München og Borussia Dortmund) og England:

– Det er mer respekt enn kjærlighet, sier Fjørtoft.

– Forklar!

– Selv om de er harde konkurrenter, er de smarte nok til å se at det den andre presterer, er imponerende. Klopp blir imponert av det Guardiola oppnår. Han vet selv hvor hardt han må jobbe for å klare det. Og motsatt med Guardiola. At det er en verdig motstander.

Litt gale

– Har de noen gang vært i tottene på hverandre?

– Det har de nok. Begge er litt «poco loco» på benken. Jeg fulgte Klopp da han var i Dortmund, og han har endret seg mye siden gang. Selv om han fortsatt har engasjementet og entusiasmen, så ...

– ... har Klopp roet seg?

– Nei, jeg vil ikke si det, men han er smartere med å kanalisere engasjementet sitt. Men det verste var kanskje borte da han begynte å møte Pep regelmessig.

Derfor er de gode trenere

Jan Åge Fjørtoft mener at også Guardiola har endret seg med årene.

– Før kunne Guardiola komme med plan A, B, C, D og E til en kamp, mens Klopp nøyde seg med plan A. Guardiola «overcoachet». Han hadde så mange planer. Men de siste årene har de nærmet seg hverandre. Guardiola har de siste årene blitt mer pragmatisk. Han må ikke «overtenke». Ja, han skal ha klare planer, men likevel ikke overdrive.

– Hvorfor kan vi si at de er gode fotballtrenere?

– Fordi de har evnen til å gjøre spillere bedre. Se på Klopp og det han har gjort med Liverpool. Det samme gjelder Guardiola i Manchester City. Ja, de bruker mye penger når de henter spillere, men de gjør dem også bedre.

Sist helgs uavgjorte oppgjør i Manchester tyder på at det trolig blir en tett duell om Premier League-tittelen mellom de to gigantene. I midtuken sikret begge lag seg en plass i Champions League-semifinalen, og det kan fort bli City og Liverpool som møtes i finalen i Paris 28. mai.

Duellene blir tøffe, men de to managerprofilene har tilsynelatende et meget godt forhold, og etter søndagens 2–2-kamp omfavnet de to hverandre og tok en lengre prat på sidelinjen. Den gode tonen står i sterk kontrast til en del andre dueller de siste ukene.

– Beundrer

– Liverpool er morsomme å se på. Jeg beundrer Liverpool veldig, og duellene får meg til å tenke mye på hvordan vi kan bryte oss igjennom den defensive strukturen de har bygget opp gjennom flere år, sa Guardiola til Sky Sports.

Om Klopp sa han følgende:

– Jeg respekterer ham veldig. Han gjør meg til en bedre manager. Det var morsomt i Tyskland med Bayern og Dortmund, og her ... Lagene hans er alltid positive, aggressive, scorer mye mål og vil angripe. Jeg forsøker å etterligne ham i den forstand, sa Guardiola og la til:

– Vi er ikke venner, for vi ser ikke hverandre utenom. Vi skal spise middag sammen når vi er i «Hall of Fame». Jeg har telefonnummeret hans, men jeg ringer ham ikke. Jeg har mye respekt for ham og han vet det.

Ekstremt jevnt

– Taktikk er veldig interessant, men for nøytrale kan det taktiske av og til være forferdelig kjedelig. Men det er sjelden at det blir kjedelig i kamper mellom City og oss. Det er bra for fansen, sa Klopp på torsdagens pressekonferanse.

Nå er det altså en en finaleplass i FA-cupen som står på spill når de møtes på nøytral grunn i London. Det er i realiteten helt åpent, og så langt i managerkarrierene har Klopp og Guardiola møttes 22 ganger som managere, åtte av dem i tysk fotball for henholdsvis Borussia Dortmund og Bayern München.

Resultatene er ekstremt jevne: Klopp har vunnet ni kamper, Guardiola åtte og seks ganger har det endt uavgjort. Én av uavgjort-kampene ble avgjort med seier på straffespark til Manchester City. Den totale målforskjellen er 43–39 i favør Guardiola.

Info Klopp mot Guardiola Klopp og Guardiola møttes åtte ganger i Tyskland. Guardiolas Bayern München vant tre av fire ligamøter, mens Klopps Borussia Dortmund vant én av to cupoppgjør og begge møtene i den tyske supercupen. Dette er duellene mellom Jürgen Klopp og Pep Guardiola fra tiden i England: Kamper: 15 Seirer Liverpool: 5 Seirer Manchester City: 4 Uavgjort: 6 (City vant én på straffer) Målforskjell: 27–22 til Manchester City Desember 2016, liga : Liverpool – Manchester City 1–0

Mars 2017, liga : Manchester City – Liverpool 1–1

September 2017, liga : Manchester City – Liverpool 5–0

Januar 2018, liga : Liverpool – Manchester City 4–3

April 2018, Champions League : Liverpool – Manchester City 3–0

April 2018, Champions League : Manchester City – Liverpool 1–2

Oktober 2018, liga : Liverpool – Manchester City 0–0

Januar 2019, liga : Manchester City – Liverpool 2–1

August 2019, Community Shield : Liverpool – Manchester City 1–1, City vant på straffer

November 2019, liga: Liverpool – Manchester City 3–1

Juli 2020, liga : Manchester City – Liverpool 4–0

November 2020, liga : Manchester City – Liverpool 1–1

Februar 2021, liga : Liverpool – Manchester City 1–4

Oktober 2021, liga : Liverpool – Manchester City 2–2

April 2022, liga: Manchester City – Liverpool 2–2 Vis mer

Begge oppgjørene til nå denne sesongen har vært fylt av dramatikk, spektakulær fotball og enorm prestisje.

I oktober tok Liverpool ledelsen to ganger, men Pep Guardiolas menn slo tilbake begge ganger. Høydepunktet kom via en scoring i «verdensklasse» fra Mohamed Salah, men City har Kevin De Bruyne, som reddet 2–2 ti minutter før slutt.

Sist helg ble det også 2–2, men da var det Liverpool som utlignet to ganger.

Ikke bare dominerer de engelsk fotball. Klopp og Guardiola kjemper også om Champions League-trofeet og kan møtes i finalen på Stade de France i mai. Men bare én kan nå FA-cupfinalen. Hva har fotballverden i vente når de to klubbene nok en gang skal i ringen?

GODT I GANG: Luis Diaz har fått en god start i Liverpool etter overgangen fra Porto i januar.

– En åpenbaring

Av de to gigantklubbene, var det bare Liverpool som forsterket seg i januarvinduet. Luis Diaz kom inn fra Porto og siden har rødtrøyene kuttet Citys ligaforsprang til ett poeng.

Nå hylles colombianeren for måten han har kommet inn og hevet laget.

– Han har vært en åpenbaring siden han kom. Virkelig. Det føles som om han har forvandlet Liverpool. Nå ser folk på laget og tenker «de har en fantastisk stall». Han har scoret mål og vært veldig modig, roser Liverpool-legenden Jamie Carragher overfor CBS.

Diaz trives best på venstrekanten, hvor han får brukt farten, dribleferdighetene og avslutningene sine. Liverpool har gjennom mange år hatt en av fotballverdens mest fryktede fronttrioer, men Carragher mener 25-åringen nå setter press på de mer etablerte spillerne.

– Han er den første som noen gang virkelig har truet Sadio Manés plass. Det har ikke skjedd de siste fire-fem årene, mener han.

– På grunn av presset fra Diaz, spiller Mané av og til spiss nå, fortsetter han.

Det tror lokalavisen Liverpool Echo også blir tilfellet i semifinalen mot de lyseblå fra Manchester. De spår en fronttrio bestående av Diaz, Mané og Mohamed Salah.

Liverpool hvilte en rekke stjerner i Champions League-kvartfinalen mot Benfica og stiller fulle av energi til den viktige cupkampen. Hos Pep Guardiolas menn står det verre til.

De hadde ikke den samme luksusen i en tett og tøff batalje mot Atlético Madrid, hvor både Kyle Walker og Kevin De Bruyne haltet av banen. De er begge usikre til kampen mot Liverpool.