Botheim raste mot dommeren da Glimt gjenerobret tabelltoppen

(Bodø/Glimt - Sarpsborg 08 2–1) Først noterte han seg på scoringslisten og feiret på kryptisk vis, så raste han mot dommeren. Erik Botheim (21) havnet i begivenhetenes sentrum da Sarpsborg 08 ble slått 2–1.

Etter å ha blitt kampens første målscorer, var Botheim langt fra nådig i sin omtale av dommer Usman Aslam.

Helt på tampen av omgangen ropte nemlig hele Aspmyra på straffe da Fredrik Bjørkan ble felt av Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen inne i femmeteren. Dommer Aslam vinket spillet videre, til store protester fra hjemmelaget.

Situasjonen kan du se i videoen øverst i saken.

Målscorer Botheim ble belønnet med gult kort av kamplederen, noe han selv stilte seg uforstående til.

– Er det ikke straffe, sa jeg, så ga han meg det gule kortet. Jeg vet ikke om han er flau over egen feil eller hva det er. For meg er det et klart straffespark. Jeg skjønner ikke hva jeg får gult kort for, tordnet Erik Botheim til Discovery+ i pausen.

Etter at Jonathan Lindseth utlignet etter 81 minutter, var det nettopp en straffescoring fra Ola Solbakken som sørget for at Kjetil Knutsens menn vant 2–1.

– Dette var vanvittig godt. Noen god prestasjon var det ikke, men det er godt med seier. Det var heller ingen god straffe, men det viktigste var at den gikk i mål. Keeperen prøvde å psyke meg ut, så da var det ekstra deilig, sier matchvinner Solbakken til Discovery+.

Men de måtte virkelig grave dypt etter poengene. Gjestene hadde alle intensjoner om å gjøre det vanskelig for serielederne.

– Vi skal parkere bussen noe jævlig, sa Sarpsborg 08-trener Lars Bohinen til Discovery+ foran kampen.

Det var en plan spillerne var tydelig innforstått med. De første tolv minuttene var det omtrent «powerplay» mot gjestenes 16-meter, før den omsider satt i nettet da 13 minutter var spilt. Det var en scoring vi hadde sett før.

En strøken pasning fra Eliteseriens kanskje beste back, Fredrik Bjørkan, gjorde jobben enkel for Botheim foran mål. 1–0. Den feiret han med å gjøre en «telefon»-gest, noe han ikke ville svare for under intervjuet i pausen.

Erik Botheim var langt fra fornøyd med dommer Usman Aslam

– Var den rettet mot landslagssjefen? spurte Discovery-reporteren

– Det kan dere bare lure på, svarte spissen kryptisk.

Kampen fortsatte i samme spor. Da 25 minutter var spilt, viste statistikken at hjemmelaget hadde hatt ballen i enorme 78 prosent av tiden.

Det virket hjemmelaget å være tilfreds med, og tok foten av gasspedalen. Inn mot pause hang Lars Bohinens menn derfor mer med, uten at det resulterte i store muligheter.

Dermed sto det «bare» 1–0 etter den første omgangen.

Andreomgangen startet mer positivt for gjestene enn den første.

Tre minutter var spilt da Anton Salétros ble spilt alene igjennom. Avslutningen ble derimot alt for svak, og dermed kunne Nikita Haikin i Glimt-målet hindre utligning.

Men det var først med ti minutter igjen på klokka at utligningen faktisk kom. Jonathan Lindseth stupte inn 1–1, noe som etter hvert ikke var helt ufortjent.

Etter å ha ropt ettertrykkelig på straffespark like før pause, pekte dommer Usman Aslam omsider på ellevemeteren med seks minutter igjen på klokka. Derfra var Ola Solbakken sikker som banken.

I Sarpsborg-leiren var de alt annet enn fornøyd med avgjørelsen.

– Det så ut som et billig straffespark. Vi fikk se det på storskjermen her og det ser ut som om Utvik er på ballen, sier Lindseth til Discovery+.

– Om jeg skulle dømt, er det der straffe, svarer straffeeksekutør Ola Solbakken.

Det sørget for tre poeng til vertene, som dermed gjenerobrer tabelltoppen, mens gjestene gikk på sitt sjuende strake bortetap.

– Vi brukte 25 minutter på å lære oss å få opp aggressiviteten. Det kostet oss i dag. Utover henger vi bra med, og vi kunne nok fått med oss et poeng herfra. Det ville nok vært rettferdig. Det er surt, sier Bohinen.