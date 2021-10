forrige





fullskjerm neste KONGEN AV BARCA: Gerard Pique ble kveldens store humørspreder etter å ha scoret Barcelonas 1–0-mål i 36. spilleminutt på Nou Camp. 1 av 4 Foto: JOSEP LAGO / AFP

Endelig – Pique matchvinner for Barca

(FC Barcelona-Dinamo Kiev 1–0) Etter 216 målløse Champions League-minutter sørget Gerard Pique (34) for at trykket lettet noe fra skuldrene til Barcelona-manager Ronald Koeman.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Nå ser det betraktelig bedre ut, mener TV 2-ekspert Erik Thorstvedt umiddelbart etter kampslutt med tanke på Barcelona-avansement fra gruppespillet.

– Fortjent seier, men ikke overbevisende Barcelona-seier, tilføyer han.

Jordi Alba – oppgjørets beste spiller – trakk seg igjen fri med ballen i føttene ute på venstre kant, og la den inn mot lengste stolpe – som det heter – til venstre for Kiev-keeper Georgiy Bushchan. Der dukket Gerard Pique opp, så å si fristilt fra oppassere fra Kiev.

1–0 til hjemmelaget etter 36 minutter var det ingenting å si på. Det var fullt fortjent. Balleinnehavstatistikken viste 65/35 i Barcelona-favør etter en halvtime, hjemmelaget la gjestene under overbevisende press ute på venstre flanke og Bushchan (27) hadde rukket å opptre som reddende engel et par ganger.

Minst – før Pique kunne feire den spanske storhetens første scoring i 2021/22-sesongens Champions League etter to ganger 0–3 for Benfica borte og Bayern München hjemme.

les også Lewandowski-dobbel senket Barcelona

– Kontant av Pique, konstaterte TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller i rettighetshaverens pausestudio.

For deretter å gi uttrykk for at han etter 45 minutter ikke var så imponert over Barcelona. Det var heller ikke hans studiokollega Erik Thorstvedt, som likevel understreket at Piques etterlengtede fulltreffer kunne bidra til litt mindre Barca-stress.

SLIK SÅ DET UT: Kiev-keeper Georgiy Bushchan må se langt etter Gerard Piques avslutning – og matchvinnende scoring.

Før avspark for andre omgang satte Ronald Koeman inn 18 år gamle Ansu Fati for Luuk de Jong og veteran Philippe Coutinho (29) for Oscar Mingueza (22).

les også Barcelona-treneren kritiseres fra alle kanter: – Ser ikke hva han prøver på

Etter seks minutter var Fati en lang Kiev-fot fra å få sjansen til å sette inn 2–0 etter brillefint forspill av Frenkie de Jong og Memphis de Jong. Denne gangen fra høyre kant, til forskjell fra første omgangs favoritt venstre kant.

Øyeblikket etter var Ansu Fati frempå igjen. Nå med ballen i bena og på brystet, you name it, og ryggen mot et nær tomt Kiev-mål. Men han ble fanget av sin ungdommelige hybris, og «nå skal jeg supertrikse inn spikeren i Kiev-kista» mislyktes.

Til sine eldre medspilleres synlige fortvilelse. En ett år yngre Gavi (17) måtte vike plass for betydelig mer rutinerte Sergi Roberto (29) drøyt 20 minutter før slutt.

les også Spansk 17-åring hylles: – Han spiller som det var i skolegården

Antagelig, sett med Koeman-øyne, for å redusere risiko og hindre utligning, som lå bitte litt i lufta.

Dinamo Kiev hadde nemlig begynt å nærme seg 50 prosent ballinnehav, og Barcelona ble jagende etter ballen inne på egen banehalvdel. Ikke hele tiden, men faretruende lenge av gangen. Et kvarter før slutt forsvant Memphis Depay ut, til fordel for Sergio Agüero.

Det sikret saken og tre kjærkomne poeng for Barcelona.