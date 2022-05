Lillestrøms spissbeist trener ikke styrke: − Jeg vil beholde farten

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Sarpsborg 1–0) Foreløpig mangler han litt på effektiviteten foran mål, men en justert utgave av Akor Adams (22) har gått rett inn i Lillestrøm-laget og erstattet fjorårstoppscorer Thomas Lehne Olsen.

Foran 9349 tilskuere på Åråsen 16. mai var nigerianeren et angrep alene: Han løp, tok imot, slet og strakk Sarpsborg-forsvaret helt frem til Lillestrøm fikk den forløsende 1–0-scoringen, som også ble kampens eneste mål.

Og grunnen til at den 92 kilo tunge og 190 centimeter lange tungvekterspissen kunne sprinte fra motstanderne for N’te gang da Magnar Ødegaard var uoppmerksom på ballen etter 67 minutter, er antageligvis fordi Akor Adams omtrent aldri trener styrke på overkroppen.

– Jeg har vokst over tid, men jeg har aldri gjort noe særlig styrketrening. Noen vil si det er gener og alt det. Både min far og mor er høye. Men jeg vil beholde farten, så jeg trener ikke med vekter, forteller 22-åringen, som trillet den målgivende pasningen til matchvinner Ylldren Ibrahimaj.

Det betyr at Lillestrøm fortsatt er ubeseiret i Eliteserien, ligaens eneste, etter sine syv kamper. Og etter 360 hjemmeminutter denne sesongen har fortsatt ingen motstandere greid å score på Åråsen.

– Det er en soliditet. Og jeg føler ikke vi har fått vist toppnivået ennå. Jeg tror det er seigt å møte oss, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til VG.

BAMSEKLEM: Foran 9394 tilskuere kunne Ylldren Ibrahimaj takke Akor Adams for målgivende i 1–0-seieren mot Sarpsborg.

Å møte Akor Adams er iallfall seigt. Sammen med spisskonkurrent Holmbert Fridjonsson kom de til Åråsen for å erstatte 26 Thomas Lehne Olsen-mål fra 2021. Etternavnet til treneren – Bakke – var det samme i gamleklubben Sogndal som det er i Lillestrøm, men ellers har Adams vært gjennom en heftig justering for å passe inn i sitt nye lag.

– Veldig mye. I Sogndal ga (Eirik) Bakke meg frihet, jeg kunne drible og gjøre alt jeg ville. Her er det et annet toppnivå, sier Adams selv.

– Han er lei «kloss» å håndtere med den farten og kraften. Alle ser potensialet, så ser du også at han må skru på noen skruer, så han er enda mer effektiv, påpeker Geir Bakke, som gir uttrykk for at Adams var overraskende god da han kom fra Obosligaen og til Lillestrøm.

– Det som var så fint med både Holmbert og Akor da de kom, er at de vil vite hvordan vi jobbet med Thomas. Vi måtte ikke tilpasse oss dem, men de tilpasset seg oss, sier Bakke-assistent Petter Myhre, som fikk mye kreditt for at Thomas Lehne Olsen ble nest mestscorende i ligaen og landslagsspiller i fjor.

Mot Sarpsborg vant Lillestrøm totalt sett fortjent i en kamp med to angrepsvillige lag, men det første kvarteret var gjestene best. De blå kom til bortemøtet med en svak gress-statistikk (fem strake tap), men med finstuderte hjemmelekser.

I sin versjon av 4–3–3 tok tok de kommandoen umiddelbart, indreløper Tobias Heintz lurte seg stadig inn i den ledige plassen bak Lillestrøm-midtbanen, Jonathan Lindseth dro frem noen fikse kombinasjoner og Anton Salétros skjøt og serverte.

Da lever motstanderen farlig, og hadde høyreback Eirik Wichne forvandlet svenskens lekre gjennomspill til scoring etter sitt smarte løp etter bare fem minutter, kunne det meste blitt annerledes på Åråsen.

Men Mads Hedenstad Christiansen reddet, og etter hvert overtok hjemmelaget. Det hjalp ikke for gjestene at spillsentralen Salétros måtte ut til pause, mest sannsynlig etter skadesmellen han pådro seg i 1. omgang, og tvang sarpetrener Stefan Billborn over på 4–2–3–1.

Men svensken hadde antageligvis lagt merke til at Ifeanyi Mathew vant ball etter ball på midtbanen og at laget hans trengte mer balanse. For LSK dro opp angrep etter angrep ved å vinne ballen høyt. Høyre vingback Eskil Edh headet i stolpen, venstre vingback Vetle Dragsnes skjøt i nettveggen – og at lagkaptein Gjermund Åsen hverken fikk scoring eller målgivende i denne kampen er knapt til å tro.

Dommer Tore Hansen fratok ham mest sannsynlig feilaktig 2–0-målet på et frispark som ble skrudd gjennom feltet og stoppet ikke før det suste i nettet på bakre stolpe. Assistenten vinket av Akor Adams for offside, og det var ikke det eneste feilvurderingen derfra:

Sarpsborg-stopper Bjørn Inge Utvik skulle sannsynligvis hatt sitt andre gule kort da han klippet ned Eskil Edh umiddelbart etter pause.

– En bra start. Så blir vi usikre, mister farten på ballen og blir for dårlige. Vi blir upresise og udistinkte, sier Sarpsborg-trener Stefan Billborn om kampen.