TRENER: Kjetil Rekdals HamKam topper OBOS-ligaen.

Drømmekveld for Rekdal - HamKam fikk luke på tabelltopp

Kjetil Rekdal og HamKam har god grunn til å smile. Onsdagens seier over Jerv sikret en perfekt start på høstsesongen.

Av NTB og Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Nå har Rekdals menn en luke på fire poeng ned til Jerv, som lå likt med HamKam før onsdagens oppgjør. Scoringer fra Alexander Melgalvis og Thelonius Bair sørget for en 2–0-seier over sørlendingene, som også har hatt en imponerende sesong.

Samtidig avga Aalesund poeng mot Ranheim, og dermed ble det en god onsdag for Rekdal i kveldssolen i Grimstad. Nå er sunnmøringene fire poeng bak HamKam.

Melgalvis’ scoring kom før to minutter var spilt på Levermyr. Den tidligere LSK-spilleren var sikker med hodet. HamKam fikk en like perfekt start på andre omgang. Fire minutter etter sidebytte var Bair, som er på utlån fra Vancouver Whitecaps, på riktig plass og doblet ledelsen.

For Aalesunds utlignet Sigurd Haugen til 1–1 på straffespark i 2. omgang. Før hvilen hadde Filip Brattbakk scoret for Ranheim. Både Jerv, AaFK og Fredrikstad har alle 25 poeng. Sogndals 3-2-seier over KFUM gjør at de er fem poeng bak serielederne fra Hamar. Det er tett i toppen av OBOS-ligaen.

Den ferske Sandnes Ulf-treneren Bjarne Berntsen har fått i oppgave å ta klubben opp fra bunnen av tabellen. 64-åringen ble først daglig leder i Bryne, men tok over Sandnes Ulf bare 12 dager etter han hadde startet i sin nye jobb.

Det så lenge dårlig ut for den meriterte treneren i møte med Strømmen onsdag, men Berntsens gutter snudde 1–2 til 3-2-seier i Sandnes. Det var tre svært viktig poeng for rogalendingene som klatrer forbi nettopp Strømmen og bort fra plassene som gir direkte nedrykk.

Grorud ligger sist i 1.-divisjon, og onsdag ble det 1-3-tap for Åsane. Stjørdals-Blink røk 0–1 for Raufoss.