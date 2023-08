UTVIST: Alexis Mac Allister fikk rødt kort i hjemmedebuten for Liverpool.

Liverpool snudde til seier – ekspertene reagerer på utvisning

(Liverpool – Bournemouth 3–1) Liverpool åpnet hjemmesesongen med tre poeng, men det røde kortet til Alexis Mac Allister skapte reaksjoner.

Drøye ti minutter etter pause viste Liverpools nysignering knottene i duell med Ryan Christie. Dommer Thomas Bramall dro opp det røde kortet, og da VAR ikke grep inn var Liverpool redusert til ti mann.

– Mac Allister så rødt, men det er bare tull. Dommer og VAR på Anfield har hatt en dårlig dag, skriver tidligere storscorer Gary Lineker på X/Twitter.

– For meg var det ikke et rødt kort. Begge hadde høye føtter, begge gikk for ballen. Gult kort for meg, sier tidligere England-spiss Dion Dublin på Final Score.

– Mac Allister gjorde et ærlig forsøk på å spille ballen. Ballen spratt. Jeg synes ikke det var et rødt kort, sier tidligere Chelsea-angriper Chris Sutton på BBC Radio.

Det ble en heseblesende åpning på Anfield, og allerede før minutter var spilt lå ballen i nettet bak Alisson. Liverpool-keeperen surret det til, men slapp med skrekken da Jaidon Anthony slapp med skrekken.

Rotet var imidlertid langt fra over i de bakre leddene til Liverpool.

For bare et par minutter senere var det Trent Alexander-Arnold som forærte Bournemouth muligheten. I sin 200. Premier League-kamp misset han i mottaket dypt på egen halvdel. Antoine Semenyo tok etter hvert vare på muligheten, og sørget for at gjestene tok ledelsen.

Liverpool virket rystet i sesongens første hjemmekamp, men jobbet seg gradvis mer og mer inn i kampen. Etter en snau halvtime ga det resultat.

Et innlegg fra Diogo Jota gikk via beinet til Bournemouth-stopper Marcos Senesi og opp i luften. Luis Díaz kastet seg rundt og på akrobatisk vis satte colombianeren inn utligningen.

Drøye fem minutter etter scoringen, fikk Liverpool en gyllen mulighet til å ta ledelsen. Joe Rothwell felte Dominik Szoboszlai i feltet, og dommer Bramall pekte på straffemerket.

Mohamed Salah gikk frem, men som i bortekampen mot Bournemouth forrige sesong ble det bom.

Der forsøket i mars gikk utenfor mål, var det denne gangen en redning fra keeper Neto. Returen falt imidlertid rett i beina på Salah, som satte inn sesongens første for sin del.

Liverpool hadde snudd kampen, men med det røde kortet til Mac Allister etter pause, kunne Bournemouth øyne poeng med tilbake til sørkysten.

I stedet for utligning, var det imidlertid Liverpool som skulle score. Nok en gang falt en retur fra Neto ubeleilig for gjestene, og Jota kunne enkelt sette inn 3–1.

Bournemouth skapte flere gode muligheter mot ti menn, men Alisson og Liverpool sto imot det som kom.

Dermed endte det med hjemmeseier i sesongens første hjemmekamp på Anfield, som for øvrig har problemer under ombyggingen av den ene kortsiden.

Arbeidet, som skal øke kapasiteten på Anfield til 61.000, skulle i utgangspunktet vært ferdig til lørdagens kamp. I stedet er det usikkert når tribunen blir klar, og ifølge Daily Mail har Buckingham Group, som står bak byggingen, gått konkurs.

