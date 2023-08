TIL ØSTERRIKE: Seedy Jatta (20) er solgt til Sturm Graz.

Jatta solgt til Sturm Graz: − Jeg vil være den neste

Seedy Jatta (20) er klar for den østerrikske toppklubben Sturm Graz.

NTB

Seedy Jatta går til Østerrike.

Eliteserieklubben bekrefter salget i sine kanaler torsdag.

Årets sesong har vært Jattas definitive gjennombrudd i norsk fotball, og 20-åringen har vært en av Oslo-klubbens beste spillere med seks scoringer.

– Seedy er en herlig historie og viser at det er viktig med hardt arbeid og en stor porsjon tålmodighet. Etter å ha hatt en sesong i fjor der ikke alt stemte, har han jobbet ekstra hardt i vinter og blir nå belønnet med proffkontrakt i Sturm Graz. Dette etter en vår med gode prestasjoner. Denne overgangen er et signal til andre unge spillere, samt omgivelsene om at det er viktig å være tålmodig. sier sportssjef Joacim Jonsson og legger til:

– Vi må også gi en ekstra fjær i hatten til Haziz Aasen, som var primus motor til å få Seedy signert til Vålerenga fra Skeid i 2019.

Jatta gjennomførte den medisinske sjekken i Østerrike onsdag. Han har skrevet under på en avtale som strekker seg over fire år.

– Tiden min i Vålerenga har vært veldig fin. Jeg har fått spille foran Norges desidert beste fans, lært meg masse og tatt steg både som spiller og person. Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle som har vært der for meg og hjulpet meg til å komme dit jeg er i dag, sier Jatta.

– Sturm Graz er en veldig fin klubb for meg nå. Den passer meg perfekt, og jeg ser fram til å vise meg fram og spille foran fansen. De har produsert spisser på løpende bånd til de beste ligaene i verden, og nå vil jeg være den neste, legger han til.

Sturm Graz ligger på annenplass i den østerrikske ligaen. Laget er på 2.-plass etter tre serierunder. Lørdag møter Jattas nye klubb Austria Lustenau.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post