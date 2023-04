AKROBATER: Erling Braut Haaland og Kim Holmen kaster seg rundt i luften.

Så vanskelig er Haalands sirkusmål: − Du vil aldri seg meg gjøre det

SOUTHAMPTON (VG) Erling Braut Haalands vanvittige fulltreffer mot Southampton blir betegnet som en av hans mest imponerende i karrieren. Selv turnere hyller akrobatikken fra den 195 centimeter høye kraftpakken.

Det var etter 67 minutters spill det skjedde i lørdagens Premier League-kamp:

Jack Grealish slo inn mot Erling Braut Haaland foran målet. Den norske spissen måtte ta et skritt bakover, og likevel greide han å beregne akkurat hvordan han kunne styre ballen i mål fra luften via et saksespark.

Måten han scoret på, høyt oppe i lufta, forstår City-stjernen Kevin de Bruyne lite av hvordan han fikk til.

– Det andre målet til Haaland... Du vil aldri se meg gjøre det! Du måtte ha sendt meg til Southampton sykehus etterpå hvis jeg gjorde det, sier han til BBC om denne nettkjenningen:

Så hvordan klarte 195 centimer høye Haaland det?

Lørdag så den tidligere toppspissen Kim Holmen på da Haaland kastet seg rundt i luften og smalt inn sitt 30. mål i Premier League.

Etter å ha tatt EM-bronse for juniorer i turn ble Holmen en lynrask eliteserieangriper som feiret scoringer med flikkflakk og salto.

Holmen forklarer vanskelighetsgraden på det Haaland gjorde på følgende måte:

– Vanligvis ser du spillere ta et par skritt tilbake før de tar brassespark for å få trøkk i avslutningen. Haaland må derimot ta sats og fly den samme retningen han skal skyte i. Det gjør det enda mer krevende, forklarer Holmen til VG.

NORGESMESTER I TURN: Kim Holmen tok NM-gull og EM-bronse for juniorer i turn før han satset for fullt som fotballspiller.

Holmen var selv beryktet blant stoppere for hurtigheten, men 40-åringen erkjenner med et smil at han aldri luktet på Haalands nivå.

– Det er ingen i Norge som er i nærheten av han. Det er ekstremt imponerende. Jeg er Liverpool-supporter på min hals. Jeg kjørte bil til Paris i fjor, uten kampbillett, for å være med Liverpool-fansen under Champions League-finalen. Så det gjør litt vondt å se han i City, men det er helt sinnssykt det han holder på med. Man blir stolt av å være norsk.

Holmen var i sin tid lagkamerat med Daniel Braaten i Skeid. Sistnevnte spilte senere både i franske Ligue 1 og Premier League. Braaten er den eneste Holmen minnes å ha sett på nært hold som har en lignende fysikk som Haaland.

– Det er noen få sånne, som bare har noe mye mer enn alle andre. Ved siden av alt annet som må til, som er hardt arbeid og dedikasjon. Og det har Haaland hatt 100 prosent hele tiden. Han har noen egenskaper som er helt sinnssyke.

Alf-Ingve Berntsen var barndomstreneren til Haaland i Bryne.

– Vi øvde ikke på dette, sier Berntsen til VG om lørdagens saksespark.

– Men Erling og andre på laget lekte seg før og etter trening, på egen hånd. I tillegg er Erling av den generasjonen der barna fikk trampoliner i hagene. Der øvde de på triks, med og uten ball. De utviklet god kroppskontroll.

Berntsen påpeker det samme som Holmen, at Haalands akrobatiske manøver var noe helt spesielt.

– Det er ikke for nybegynnere, sier rogalendingen.

Turnprofilen Espen Jansen (54) sier at selve kroppsbeherskelsen i det Haaland gjør, ikke er noe som egentlig imponerer en tidligere storturner som ham selv.

Espen Jansen deltok i hele 14 VM gjennom sin lange turnkarriere.

– Men det som gjør det så vanskelig likevel, er at han har noen som river og drar i ham hele kampen. Og likevel får han det til. Han er på rett sted og får sendt ballen i riktig retning. Det imponerer meg veldig, sier han.

– Det er litt sånn som du har sett Zlatan gjøre. Det er bare helt rått, fortsetter Jansen.

City-manager Pep Guardiola mener prestasjonen er enda større siden Haaland er nesten to meter lang og nær hundre kilo.

– Du kan ikke forestille deg at noen med hans høyde har slike ferdigheter. Et helt eksepsjonelt mål, sier Guardiola.

Men er høyden egentlig en ulempe?

Ikke nødvendigvis, mener Jansen.

– Du kan få mer momentum når du er høy, og du blir jo vanskeligere å stoppe. Det er både fordeler og ulemper ved å være så høy, egentlig, sier han, før han legger til:

– Uansett, alle fotballspillere burde trene mer turn. Da får du bedre romfølelse og alt, og jeg syns nesten det er rart at ikke flere gjør det.

Med nettkjenningen rundet Haaland 30 seriemål og nærmer seg å bli tidenes mestscorende i en Premier League-sesong.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post