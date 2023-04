UTVIKLING, UTVIKLING, UTVIKLING: Eirik Hornelands mantra er klart: Det handler om utvikling. Medaljestempelet VG bringer på banen er han ikke spesielt interessert i. Her fra kampen mellom Brann og Haugesund i 4. runde av cupen i mars, Brann vant 3–1.

Horneland tar avstand fra medaljestempel: − Det samme laget vi rykket ned med

BERGEN (VG) – Jeg tror ikke vi er en medaljekandidat, overhodet ikke, sier Brann-trener Eirik Horneland (48) – som likevel må finne seg i å bli tippet som nettopp det.

– Vi har det samme laget vi rykket ned med i 2021 – mer eller mindre. Det laget vi starter med på mandag mandagi serieåpningen mot FK Haugesund, alle de spilte OBOS-ligaen i fjor, sier Horneland på feltet etter langfredags-økten.

Medaljekandidat-stempelet blir han imidlertid ikke kvitt, uansett hvor mye han forsøker å snakke ned forventningene før sesongåpningen 2. påskedag.

Dagbladet, Aftenposten og VG er blant avisene som har Brann på medaljeplass i første forsøk etter det brutale nedrykket for to år siden.

Og det er noe som har skjedd i Bergen. De tok 81 poeng av 90 mulige i fjorårets Obos-liga, nachspiel-skandalen virker som en fjern fortid og nå handler alt om hvordan Bergens stolthet igjen kan bite fra seg på toppnivå.

«Vi må få tid til å akklimatisere oss», insisterer Horneland, som også har ledet laget til semifinale i cupen etter seirer over Haugesund og Sandefjord på nyåret.

– Forventningene har gått fra ganske lave rundt nyttår til at vi plutselig har fått voldsomt gode skussmål. Det er jo et tegn på at vi har gjort noe riktig, sier Bård Finne.

FINNE FINNER MÅL: Bård Finne er blitt en målpoenggarantist for Brann, og bærer et stort offensivt ansvar. Her feirer han mål mot Haugesund i 4. runde av cupen.

Info Her er Brann tippet av et utvalg aviser VG: 3. plass Aftenposten: 3. plass Dagbladet: 3. plass TV 2: 5. plass Nettavisen: 5. plass Vis mer

Finne insisterer på at de kom seg fort over det «grusomme» nedrykket mot Jerv i slutten av 2021, og sier de i OBOS-ligaen dannet et fundament som kan blomstre videre på toppnivå.

Samtidig tar han avstand fra en av Fotball-Norges klisjeer.

– Jeg er ikke så veldig fan av det, de som sier «kanskje man trengte et nedrykk for å bygge opp noe». Det er ikke sikkert vi trengte (nedrykket), men vi brukte det for det det er verdt, sier han.

– Brann skal aldri rykke ned, det er ikke sunt for Brann å rykke ned. Det er fallitt å gå ned med Brann, så jeg ser ikke på det sånn. Men vi har fått jobbet i ro og fred over tid, med lite stress og press, og vi har vunnet mye, mener Horneland.

Rogalendingen tok over klubben for snart to år siden, og beskriver en lengre vei for å bygge en vinnerkultur – som blant annet sikret semifinaleplass i cupen:

Info Branns resultater i 2023 4. februar, treningskamp: Hammarby – Brann 3–5 9. februar, treningskamp: Aalesund – Brann 0–3 17. februar, treningskamp: Brann – Sarpsborg 08 3–3 25. februar, treningskamp: Åsane – Brann 0–1 3. mars, treningskamp: Vålerenga – Brann 1–3 12. mars, 4. runde i cupen: Brann – Haugesund 3–1 19. mars, kvartfinale i cupen: Brann – Sandefjord 3–0 23. mars, treningskamp: FC København – Brann 1–1 2. april, treningskamp: Brann – Sogndal 6–0 Vis mer

Bautaen Sivert Heltne Nilsen sier året i OBOS-ligaen var et av hans beste som fotballspiller, og beskriver et nærmest magisk samspill i laget: Bevegelsene og pasningene kom akkurat der de skulle i kamp etter kamp etter kamp.

– Jeg har aldri prøvd heroin, men for meg er det en rus jeg ikke kan få nok av. Vi følte oss som supermennesker til tider, vi var utrolig sterke, sier Heltne Nilsen, som kom tilbake til Brann sommeren ’21.

Brann serieåpner mot FK Haugesund på Brann Stadion mandag 10. april klokken 19.15. Kampen sendes på TV 2 Direkte.

GLADE GUTTER: Felix Horn Myhre, Ole Didrik Blomberg, Sivert Heltne Nilsen og Thore Baardsen Pedersen feirer plass i semifinalen i cupen etter seier over Sandefjord 19. mars.

