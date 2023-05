LETTELSE: Morten Bjørlo og Tobias Børkeeiet jubler etter førstnevntes 1–0-scoring på Lerkendal.

Opptur for Kjetil Rekdal: Rosenborg slo Haugesund etter tidlig rødt kort

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Haugesund 1–0) Det som ble beskrevet som et «være eller ikke være» for Kjetil Rekdals videre eksistens som Rosenborg-trener, endte i trøndersk glede på fotballens festdag.

Rosenborg-treneren har nemlig vært i svært hardt vær etter kun seks poeng på de første syv kampene. Flere eksperter mente at Kjetil Rekdal kunne få sparken hvis det ikke ble seier mot Haugesund.

Nå kan han imidlertid ha skaffet seg litt arbeidsro. Morten Bjørlo satte inn kampens eneste mål foran 21 264 tilskuere på Lerkendal. Det er trøndernes første seier siden serieåpningen mot Viking 2. påskedag.

For andre gang på rad satset Kjetil Rekdal på unggutten Sverre Nypan (16) fra start. Han ble også belønnet i form av en målgivende pasning.

Et kvarter ut i andre omgang vant Rosenborg ballen høyt. Nypan sendte den videre til Bjørlo, som limte ballen i nettet. Midtbanespilleren er nå Rosenborgs toppscorer med to mål denne sesongen.

Trønderne fikk en hjelpende hånd midtbanespilleren Magnus Christensen pådro seg sitt andre gule kort allerede i første omgang.

UTVISNING: Rohit Saggi gir marsjordre til Haugesund-spilleren Magnus Christensen.

Etter først å ha meid ned Kristall Máni Ingason, var han for sent inne i en takling på Morten Bjørlo etter en drøy halvtime. Dommer Rohit Saggi dro opp det andre gule kortet på litt over fem minutter, og dermed måtte Christensen ta en tidlig dusj.

Vertene dominerte før pause og skapte et par muligheter, men slurvet foran Haugesund-målet.

Etter utvisningen hadde Rosenborg god kontroll på kampen, men skapte likevel ikke all verden. Først scoret Bjørlo, før det tok nesten en halvtime før Rosenborg igjen skapte en stor sjanse.

Innbytter Leo Cornic stormet nedover høyresiden og slo inn foran mål, mens Oscar Aga (også han innbytter), utrolig nok klarte å sette ballen utenfor på åpent mål. Ett mål var imidlertid nok til tre poeng dagen før Norges nasjonaldag.

Som følge av cupfinalehelgen spilles neste Rosenborg først 24. mai. Da venter Trygg/Lade i første runde i den nye cupen, som avsluttes neste år. Neste seriekamp er borte mot Brann 29. mai.

