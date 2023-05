«En total mangel på

folkeskikk

og respekt» Allerede i andre ligarunde smalt det mellom Antonio Conte og Thomas Tuchel.



I sesongens siste hjemme-

kamp ble Jürgen Klopp forvist til tribunen. Managernes oppførsel i Premier League har satt ny rekord i lavmål.



Nå slår norske trener- og dommerveteraner alarm.

Slår alarm om Premier League-managernes oppførsel

Liverpool-manager Jürgen Klopp jublet et seiersmål opp i ansiktet på fjerdedommer og hengte ut dommer Paul Tierney etter kampslutt 30. april.

Liverpool-manageren fikk strekk i låret – men kun et gult kort:

Senere antydet Klopp at dommeren var partisk, det fikk han suspensjon i én kamp for. Sist helg måtte han sitte på tribunen da Liverpool spilte sesongens siste hjemmekamp mot Aston Villa.

– Det er ikke noe rekrutterings­fremmende i det hele tatt, tvert imot. Det er en så total mangel på folkeskikk og respekt, mener Per Ivar Staberg om Klopps oppførsel.

Dommeren med over 250 kamper i Eliteserien spør seg selv:

– Hvem har lyst å bli dommer når det er såpass tøffe vilkår?

«Mobbere og bøller

uten konsekvens»

Smeller det igjen søndag, når nedrykksstriden skal avgjøres i Premier League?

Før siste runde er det blitt delt ut 29 gule kort og syv røde til managere i toppdivisjonen.

Det er rekordhøyt og en dobling fra forrige sesong.

– Det er mange. For mange, mener Lars Tjærnås.

Han er i dag TV-ekspert på Viaplay, men har selv stått på sidelinjen på Englands gjeveste nivå.

– Hvis det blir en aksept for at de beste managerne i verden kan opptre som mobbere og bøller uten konsekvens, vil det bli langt mindre fristende for mange å søke seg til dommeryrket, sier Tjærnås.

Arsenal-manager Mikel Arteta ble rasende på dommerteamet da laget ikke fikk straffe mot Newcastle 7. mai:

– Uten dommere stopper fotballen, derfor er dette et viktig tema, mener Tjærnås.

– Mange vil se engasjement fra trenere på sidelinjen, men hvor går grensen?

– Grensen går åpenbart når ting som handler om faglig uenighet, går på person. Særlig beskyldninger om partiskhet er ikke greit, med mindre det definitivt kan dokumenteres – og det kan en veldig sjelden.

– Har du tenkt noe over managernes oppførsel selv fra kommentatorplass?

– Ja, vi har snakket om det flere ganger. Særlig var Jesse March en pest og plage for flere fjerdedommere, svarer Tjærnås.

Tidligere Leeds-manager Marsch er en av flere som har fått det røde kortet denne sesongen:

Marsch krevde at dommeren skulle dømme straffe til Leeds i 2–5-tapet mot Brentford 2. september og ble sendt rett opp på tribunen. Han ble idømt en bot på 130.000 kroner og fikk én kamps karantene fra sidelinjen.

I februar ble amerikaneren sparket av klubben.

«Fra dommerproblem

til fotballproblem»

Tidligere Eliteserien- og Champions League-dommer Tom Henning Øvrebø synes til sammen 36 kort til Premier League-managerne høres unødvendig høyt ut.

– Samtidig er det med på å illustrere det presset de lever under, hvert fall i Premier League. Det å være PL-manager, det er en tøff jobb å ha, sier Øvrebø.

Den tidligere pipeblåseren mener det bør stilles ekstra krav til trenere.

– Ikke bare fra dommeren, men også fra klubbene. En ting er å være kritiske til dommer­avgjørelser i ettertid, men personkarakteristikk, det synes jeg trenerne kan holde seg for gode til. Det synes jeg er unødvendig.

16. oktober ble Jürgen Klopp også utvist da han ville ha et frispark i toppkampen mot Manchester City:

– Det blir mye unødvendig pes både for dommeren det gjelder, og ikke minst skaper det en presedens for hvordan man kan oppføre seg foran dommere, fortsetter Øvrebø.

Og det sprer seg med at andre henger seg på, mener han.

– Supportere, trenere, spillere, men kanskje særlig supportere og disse såkalte ekspertene. De snakker mye i caps lock, det er lite nyanser. Sånn er det kanskje riktig at det skal være for å lage underholdning, men det går jo til syvende og sist utover fotballen, sier Øvrebø og legger til:

– Det blir ikke et dommerproblem, men et fotballproblem.

Fulham-manager Marco Silva fikk to kampers suspensjon etter han 19. mars ble utvist for å kaste vannflaske i retning hoveddommer, i FA cup-kampen mot Manchester United:

Øvrebø påpeker at hvis det blir aksept for at trenere kan skjelle ut dommere, kan tanken «når de gjør det, hvorfor kan ikke vi holde på sånn?» spinne rundt i hodet til supportere.

– Jeg har forståelse for at spillere og trenere kan bli jævla forbanna under kampen, og de skal få lov til å være kritisk i ettertid, men jeg har vanskeligheter å forstå hvorfor de skal drive med sjikane og henge ut dommer.

Øvrebø mimrer tilbake til da han selv dømte på toppnivå.

– Det ble mye hets fra trenere og ekspertkommentatorer – ikke saklige vurderinger. Men nå snakker jeg om hets og ufinheter.

Hetsen på toppnivå spredte seg nedover i divisjonene, ifølge Øvrebø.

– Så går det i verste fall utover rekrutteringen. «Hvorfor skal jeg reise rundt å dømme fotball hvis jeg bare blir skjelt ut og trakassert? Det er liksom ikke verdt det».

Da Tottenham 8. april slo Brighton 2–1, ble begge lags managere – Cristian Stellini og Roberto De Zerbi – sendt i garderoben:

Øvrebø tror dommerne i Premier League tåler dritten de mottar fra trenere underveis i kampene. Han er mer bekymret for de unge som ønsker å bli toppdommere.

– Jeg tenker at de virkelige heltene er ikke de som dømmer i Champions League og Eliteserien, de har bra støtteapparat rundt seg, sier han og understreker:

– De virkelige heltene er de som reiser til Siggerud, Klemmetsrud, Bekkelaget og Ekeberg og dømmer alene, får «hårføner» og blir sjikanert av trenere og spillere. Men som likevel velger å fortsette.

Det er dem vi må passe på, mener Øvrebø.

– Jeg er ikke så bekymret for toppdommere, men det jeg er bekymret for er at dette sprer seg nedover. Så blir det dårligere rekrutteringsgrunnlag, og dermed også dårligere dommere i toppen.

«Ansvaret hviler

på managerne»

Det var først i 2019/20-sesongen at det ble innført gule og røde kort til managere i Premier League. De første to sesongene ble det delt ut ti kort totalt.

Det er 26 færre enn antallet for bare denne sesongen.

18. februar fikk Erling Braut Haaland ikke straffe i denne situasjonen mot Nottingham Forest. Manchester City-manager Pep Guardiola lot dommeren få høre det:

– Så hva må gjøres for å redusere antallet og forbedre oppførselen?

– Det må få en konsekvens som har noe å si. Disse små bøtene som de får, det er som at vi skulle fått 50 kroner i bot for å kjøre for fort på motorveien, da kan du bare drite i det, svarer Tom Henning Øvrebø.

Straffen skal merkes, mener han. Først kan det være en suspensjon på fire kamper. Overtramp? Da kan straffen økes til åtte kamper, foreslår den tidligere toppdommeren som et eksempel.

– Den store delen av ansvaret her hviler på managerne, fastslår Lars Tjærnås, som tidlig på 2000-tallet var assistenten til Egil «Drillo» Olsen i Wimbledon.

– Det kan være smart å avtale med en i teamet som er til å stole på, at vedkommende har rollen som «lynavleder». En som bokstavelig talt kan dra vekk sjefen rett før det svartner.

Tottenham-manager Antonio Conte og Chelsea-kollega Thomas Tuchel kunne ha trengt en lynavleder da de 14. august skulle takke hverandre for kampen.

I løpet av sesongen skulle begge også miste jobben – i likhet med tolv andre managere i Premier League. Også det en ny rekord.

