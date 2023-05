Fredrikstad tok poeng borte mot Jerv – Sogndal opp på tabelltopp

Fredrikstad forlenget sin ubeseirede rekke med 1-1 borte mot nynedrykkede Jerv i 1. divisjon lørdag. Sogndal slo Åsane 3-2 og topper tabellen etter sju kamper.

Ettersom Ranheim spilte 0-0 mot Raufoss, bykset Sogndal opp på tabelltopp med seier over Åsane. Sistnevnte ledet 2-1 fram til det gjensto 15 minutter, men da sørget Erik Flataker og Daniel Arrocha for tre poeng til Sogndal. Sondre Ørjasæter scoret også for serielederen.

Fredrikstad er eneste ubeseirede lag i 1. divisjon denne sesongen, og lørdag fikk de med seg poeng fra Grimstad med 1-1 mot Jerv. Fredrikstad har vunnet to kamper og spilt fem uavgjort.

FFK tok ledelsen ved hjelp av et selvmål av Erik Brenden, før Samuel Pedro reddet poeng for Jerv med drøyt ti minutter igjen. Sørlendingene rykket ned fra Eliteserien sist sesong og har fått en tung start på sesongen med bare to seirer på sju kamper.

KFUM Oslo tok årets første seier med 2-0 over Kongsvinger på hjemmebane. Obilor Okeke og Johannes Hummelvoll Nuñez scoret flotte mål for KFUM i seieren. Vegard Hansens Kongsvinger har løftet seg etter en svak start på sesongen, men gikk på sitt fjerde tap i kampen mot «Kåffa».

Et annet lag som sliter er Mjøndalen, som gikk på en 1-2-blemme borte mot Bryne. Mamadou Diaw scoret begge målene for Bryne i løpet av få minutter i den første omgangen. Start knuste Skeid 4-1, mens det endte 1-1 mellom Hødd og Moss.

