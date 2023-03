Scott Parker sparket i Brugge

Brugges manager Scott Parker er ferdig etter et mislykket opphold i Belgia. Antonio Nusa og co. har kun vunnet to kamper i 2023. Tirsdag ble det 5–1-tap for Fredrik Aursnes og Benfica i Champions League.

Brugge opplyser om avskjedigelsen på sin nettside. Parker tok over sjefsjobben 31. desember og har ledet laget i tolv kamper. Det har kun blitt to seirer for 42-åringen som tidligere har vært manager i Fulham og Bournemouth.

Den norske 17-åringen Antonio Nusa spiller i Brugge. Han kom inn det siste kvarteret i stortapet mot Benfica, og har startet fem seriekamper for Brugge med Parker i sjefsstolen.