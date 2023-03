Lars-Jørgen Salvesen skifter klubb til Viking. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Bekreftet: Lars-Jørgen Salvesen klar for Viking

Spissen Lars-Jørgen Salvesen (27) har omsider tatt sitt valg for framtiden. Han selges fra Bodø/Glimt til Viking etter et drøyt halvår i gult.

NTB

Ryktene om en Salvesen-overgang til Viking blusset nylig opp igjen, omtrent to måneder etter at han var på besøk i Stavanger-klubben og endte med å takke nei til et klubbskifte.

Tidligere tirsdag trente han med laget før bekreftelsen kom.

Bodø/Glimt har valgt å satse videre på Runar Espejord som midtspiss. Salvesen var involvert i 13 seriekamper for Glimt i fjor, og han har i tillegg spilt elleve ganger for gultrøyene i Europa.

Sørlendingen ga seg på tre scoringer for Glimt.

Nå er Salvesen klar for spill i sin tredje eliteserieklubb på under et år. Han var en publikumsfavoritt i Strømsgodset før han ble solgt til Bodø/Glimt i fjor sommer.

Viking slet tungt etter å ha solgt Veton Berisha midtveis i sesongen i fjor og endte på 11.-plass i Eliteserien. Senere har Stavanger-klubben solgt Daniel Karlsbakk til Heerenveen og hentet inn den australske spissen Nicholas D'Agostino.

Salvesens fulltreffer mot Lillestrøm var kandidat til årets mål i Eliteserien 2022: