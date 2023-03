Solbakken reagerer på Zlatans Qatar-hyllest: − Langt over streken

MARBELLA/OSLO (VG) Ståle Solbakken (55) mener Zlatan Ibrahimovic bommer fullstendig med sine Qatar-uttalelser.

På tirsdagens pressekonferanse i forbindelse med Sveriges kommende EM-kvalifiseringskamper mot Belgia og Aserbajdsjan beskrev Zlatan Ibrahimovic Qatar som «fantastisk».

Svenskenes største fotballstjerne tilbrakte to dager i landet under fotball-VM – og han ga det aller meste «ti poeng» på en skala fra én til ti.

– Qatar som land, jeg tror at det er et system som funker. Finnes det narkotika? Nei. Finnes det kriminalitet? Nei, slo Milan-spilleren fast.

Superspissen er tilbake på landslaget etter en lengre periode med skadetrøbbel.

Da Norges landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen i Marbella onsdag formiddag – i forbindelse med de kommende EM-kvalikkampene mot Spania og Georgia – var han lite imponert over Ibrahimovic.

Påstanden om ingen kriminalitet omtalte landslagssjefen som bemerkelsesverdig. Qatar har fått massiv kritikk fra flere hold for brudd på menneskerettigheter.

– Det er jo i et så kontrollert samfunn, på den vonde siden, så sier det seg selv at den uttalelsen er veldig på kanten – og langt over streken, sier Solbakken.

Landslagssjef Ståle Solbakken.

Landslagssjefen har ikke selv lest eller hørt Zlatan-sitatene.

– Men jeg tror alle vet hvor jeg står i den debatten der. Qatar skulle aldri hatt VM. Det var ingen troverdig arrangør med tanke på det som har med homofobi og menneskerettigheter å gjøre, sier Solbakken.

Norge åpner EM-kvaliken borte mot Spania lørdag, før en ny bortekamp står for tur allerede tirsdag – mot Georgia. De to beste fra gruppen får spille EM i Tyskland sommeren neste år.

Landslagssjefen fikk en verst mulig start på samlingen da Erling Braut Haaland måtte forlate resten av troppen grunnet lysketrøbbel. Manchester City-spissen er uaktuell både mot Spania og Georgia.

Info Norges vei til Tyskland-EM i 2024 Spania – Norge, 25. mars

Georgia – Norge, 28. mars

Norge – Skottland, 17. juni

Norge – Kypros, 20. juni

Norge – Georgia, 11. september

Kypros – Norge, 12. oktober

Norge – Spania, 15. oktober

Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppen går til fotball-EM i 2024. Vis mer