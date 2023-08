STORE FORVENTNINGER: Erling Braut Haaland, her i en av tre oppkjøringskamper til årets sesong.

Avfeier betydningen av tam Haaland-start: − Forventningene er skyhøye

MANCHESTER (VG) Han har spilt få kamper, få minutter og utmerket seg lite. Han har kun scoret mot japanske Yokohama. Men det var ingen som virket bekymret for Erling Braut Haalands sesongoppkjøring to dager før alvoret braker løs.

I hvert fall hvis man skal tro Simon Bajkowski, mannen som har hovedansvar for å dekke klubben i lokalavisen Manchester Evening News.

– Forventningene er skyhøye til ham. Det skjer når du scorer så mange mål. Folk forventer at han skal matche og overgå målene han har scoret sist sesong, sier Bajkowski til VG, etter at City-manager Pep Guardiola i 25 minutter hadde fortalt om alt fra overgangsrykter, nye spillerkjøp, og hvordan klubben skal forsvare den enorme suksessen sist sesong.

FØLGER CITY TETT: Simon Bajkowski, her i samtale med VG ved klubbens treningsanlegg i Manchester.

For på en pressekonferanse torsdag ettermiddag fikk Guardiola knapt et spørsmål om den kommende Community Shield-kampen mot Arsenal søndag eller spillerne som skal spille den.

Spørsmål ble det heller ikke om Erling Braut Haaland (23), lagets storscorer sist sesong, som har spilt to hele omganger og 55 minutter fordelt på tre oppkjøringskamper under klubbens sjarmoffensiv i Asia. Han står notert med to mål i sommer, begge mot japanske Yokohama den 23. juli.

Haaland hadde heller ingen god avslutning målmessig på sist sesong og scoret bare ett på de siste åtte kampene i alle turneringer.

Info Dette er Community Shield: Det første oppgjøret som kickstarter sesongen i England.

Den regjerende Premier League-mesteren møter FA cup-vinneren.

Sist sesong vant Manchester City begge disse to turneringene.

Derfor møter de Arsenal, nummer to i Premier League sist sesong.

Kampen spilles søndag klokken 17:00 og sendes på TV 3+ og Viaplay. Vis mer

Men Bajkowski advarer mot å lese for mye ut av det som har skjedd for Haalands del i løpet av den svært korte oppkjøringen.

– Fra Erlings perspektiv handler det ikke om prestasjon, men om han er i form nok til å spille. I fjor kom han fra Dortmund og trengte tid til å komme seg opp på nivå. Nå ser han skarpere ut og klar til å spille. De forventer at han spiller mye i kampen mot Arsenal på søndag.

– Ingen av spillerne spilte uansett for mye i oppkjøringskampene. Så er det spesielt at Haaland ikke ble «beskyttet» eller hvilt. Men det er positivt for City i inngangen til denne sesongen. Det viktigste er å ha ham tilgjengelig nå når det begynner. Og spiller Haaland, så scorer han mål, sier journalisten.

Guardiola fikk bare ett spørsmål om Arsenal-kampen. Det var om det overhodet betydde noe for ham å vinne Community Shield-trofeet.

– Selvfølgelig skal vi prøve. Men hvordan vi er nå, i den situasjonen vi er i, så avsluttet vi sesongen to uker senere enn Arsenal. Vi startet (oppkjøringen) to uker senere enn dem. Vi er ikke på vårt beste. Vi kjemper hardt for å «restarte» hver sesong. Men forhåpentligvis kan mentaliteten hjelpe oss, sier han.

MYE SUKSESS Å LEVE OPP TIL: Manchester City-manager Pep Guardiola, her under en oppkjøringskamp i juli.

Utover det fikk Guardiola en rekke spørsmål om laget er mentalt klart for en lang sesong etter en ordentlig utladning før sommeren.

Laget avsluttet sist sesong med å vinne Champions League så sent som 10. juni med påfølgende The Treble The TrebleThe Treble vil si å vinne Champions League, Premier League og FA cupen i en og samme sesong.-feiring både utenlands og i Manchester.

– Om man vinner «The Treble», eller Premier League to år på rad, så sier man at spillerne kommer til å slippe opp, eller ikke være klare til den neste sesongen. Men i fjor var alle klare, sier Guardiola, som likevel påpeker følgende:

– Det blir opp- og nedturer den første delen av sesongen. Vi må unngå å tape for mye terreng. Ikke la motstanderne i ligaen eller de første rundene i Champions League få «løpe avgårde». Men vi skal pushe og utfordre hverandre, og jeg er sikker på at vi kommer oss dit vi vil, sier Guardiola.

Senere sa han også følgende om det som venter kommende sesong:

– Utfordringen er massiv for oss. Hvordan vi er mentalt, hvordan vi vokser som lag og skal holde det nivået. Hvor sultne vi er, hvor stort ønske vi har til å forsvare det vi vil, det er utfordringen. Men vi får se i løpet av de neste 11 månedene.

