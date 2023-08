VIDERE: Sverige vant mot Japan.

Sverige kjempet seg videre mot Japan: − Nådeløst

(Japan - Sverige 1–2) Amanda Ilestedt og Filippa Angeldal sendte Sverige videre i VM. De møter Spania i semifinalen.

– I dag er det «tactical masterclass» fra Gerhardsson. Det er utklassing fra sidelinjen her, sier Bayern München-trener Alexander Strauss fra Viaplay-studio.

Ballen fant nettveggen for første gang etter et skudd fra Amanda Ilestedt, men først etter flere dueller og andreballer innenfor sekstenmeteren.

– Det her må være et av VM-historiens aller styggeste mål, fleiper Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

– Men ballen havner hos Amanda Ilestedt, og selvfølgelig setter hun ballen på samme måte som hun har gjort hele VM – nådeløst i nettet, fortsetter han fra kommentatorboksen.

Arsenal-spilleren ligger dermed ett mål bak toppscoreren, japanske Miyasawa som nå er ute av VM.

Fem minutter etter pause fikk Sverige straffe, etter en hands. Filippa Angeldal var sikker i sin sak og satte straffen kaldt forbi Yamashita.

– Det her må være KFUM Volda eller Hellerasten eller et volleyballag, med det baggerslaget der, sier Tjærnås.

Millimeterne var på Sveriges side nok en gang, etter at et frispark måtte sjekkes med mållinjeteknologi. Ballen var ikke over streken bak Musovic, som spilte nok en kjempekamp for svenskene, og det ble dermed ikke mål.

En straffebom og to tverrliggerskudd skulle til før de japanske fikk ballen i mål, men til ingen nytte. Japan fikk trøstemålet tre minutter før ordinær tid, men det ble med det for de tidligere VM-vinnerne.

19-årige Maika Hamano ble skadet under treningen tidligere denne uken, og fikk innhoppet to minutter inn i overtiden.

Dermed er VM-eventyret over for Japan, som vant VM i 2011 og tok sølv i 2015.

Svenskenes semifinale mot Spania spilles tirsdag. De to andre semifinaleplassene avgjøres lørdag, når Australia møter Frankrike og England møter Colombia.

Sverige hadde millimeterne på sin side i kampen mot Japan. Det hadde de også mot USA: