NEDTUR: Arni Fredriksberg, i midten, og Klaksvik gikk på sesongens første tap.

Sensasjonslaget Klaksvik med sesongens første tap

(Vikingur - Kí Klaksvik 2–1) Klaksvik har vært suverene i færøysk liga og levert et eventyr i Europa - men fire dager før returoppgjøret med Molde kom sesongens første tap.

KÍ Klaksvik har så langt slått ut ungarske Ferencvaros og svenske Häcken i årets Champions League-kvalifisering, og vant også det første oppgjøret mot Molde.

I hjemlig liga har laget ledet av Magne Hoseth og assistenttrener Daniel Berg Hestad vært overlegne, med 16 strake seire i starten av sesongen - men fredag kom sesongens første tap borte mot Vikingur.

Keeperhelten Jonathan Johansson var plassert på benken mot Vikingur, noe som ga tidligere Brann-keeper Markus Olsen Pettersen sjansen fra start. Allerede etter et kvarter måtte 24-åringen hente 0–2 ut av buret, og en sen redusering fra Pall Klettskard kunne ikke forhindre tap for Klaksvik. Vegard Forren og Sivert Gussiås startet begge for Klaksvik.

Klaksvik troner fortsatt øverst i Betri Deildin, ti poeng foran B36 Torshavn.

Tirsdag venter returoppgjøret mot Molde - der vinneren møter enten Galatasaray eller Olimpija Ljubljana til playoff til Champions League. Klaksvik vant 2–1 i den første kampen.