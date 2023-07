Onana raste mot United-forsvaret: − Må være kritiske

André Onana forklarer hvorfor han ikke var nådig med lagkamerat Harry Maguire etter en feil mot Borussia Dortmund.

Manchester Uniteds nysignering André Onana vakte oppsikt etter at han i mandagens treningskamp mot Borussia Dortmund tilsynelatende skjelte ut lagkamerat Harry Maguire.

En dårlig involvering fra den tidligere kapteinen ga det tyske laget en kjempesjanse, og Onana måtte i aksjon mot Sebastian Haller for å stoppe scoringen. Etter redningen raste kameruneren mot lagkameraten for å ha rotet bort ballen.

Se situasjonen i videoen øverst.

– Jeg krever mye av lagkameratene mine, fordi de også krever mye av meg. De stoler på meg, sier Manchester Uniteds nye sisteskanse til MUTV etter kampen i Nevada.

– De spiller mange baller tilbake til meg, så jeg må gi dem selvsikkerhet. Jeg vil at spillerne mine skal gi meg den selvsikkerheten tilbake. Jeg krever mye og jeg kommer til å kreve mye fordi de er gode spillere, fortsetter Onana, som understreker at det er «en stor ære» å spille med United-forsvaret.

1 / 2 RASTE: André Onana gjorde sin andre opptreden for Manchester United i kampen mot Borussia Dortmund. FIKK HØRE DET: Midtstopper Harry Maguire. forrige neste fullskjerm RASTE: André Onana gjorde sin andre opptreden for Manchester United i kampen mot Borussia Dortmund.

Den tidligere Inter Milan-keeperen ble bekreftet klar for United 20. juli, og tapet mot Borussia Dortmund var hans andre opptreden for «de røde djevlene».

Han erstattet Tom Heaton i pausen, på stillingen 2–1 til Borussia Dortmund. Etter at Antony utlignet til 2–2, klarte 18-åringen Youssoufa Moukoko å overliste Onana og sørget for 3–2-seier til den tyske storklubben.

– Hvis vi vil vinne troféer, så må vi kreve mye. Vi må være kritiske til oss selv, sier Onana og fortsetter:

– For meg er det en stor ære å være her og jeg er veldig glad for å jobbe med disse spillerne. Harry er en topp fyr og en fantastisk spiller. Vi kommer til å komme oss videre fra dette.

Manchester United har to treningskamper igjen før sin første seriekamp 14. august. Kampene mot Lens og Athletic Bilbao sendes på VG+ Sport lørdag og søndag.

Se målene fra Dortmunds 3–2-seier over Manchester United, som startet med et kremmerhus fra Diogo Dalot: