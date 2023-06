ARSENAL NESTE?: Declan Rice.

The Telegraph: Arsenal i førersetet på Rice

Ifølge den britiske avisen The Telegraph kommer Arsenal til å steppe opp jakten på West Ham-kapteinen.

Dagen etter at Declan Rice løftet West Hams første europeiske trofé på 24 år, melder den anerkjente avisen The Telegraph at Rice er sterkt ønsket av Arsenal.

London-klubben skal være villig til å betale spinnville 92 millioner pund for midtbanespilleren.

Også The Athletic har skrevet om Arsenals interesse i Rice. Kontrakten til den engelske landslagsspilleren går ut sommeren 2024, altså om ett år.

West Ham har dog en klausul i kontrakten som kan forlenge kontrakten med ett år.

Etter Conference League-triumfen ble Rice spurt om fremtiden av britisk presse.

– Det er mange spekulasjoner rundt fremtiden min. Det er mye interesse fra andre klubber, men jeg har to år igjen av kontrakten min. La oss bare se hva fremtiden bringer. Hvem vet?, sier Rice.

The Telegraph melder at det er en aksepkt innad i West Ham om at Rice kommer til å forlate klubben i sommer.