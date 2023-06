GODE VENNER: Sander Berge mener at lekenheten til Erling Braut Haaland er noe av nøkkelen til at han presterer så godt.

Berge på Spania-ferie med Haaland før finalene: − Den samme gode gutten

ULLEVAAL STADION (VG) Det er over en måned siden Premier League-klare Sander Berge (24) og Sheffield United avsluttet opprykkssesongen. Samme uke som Manchester City vant FA-cupen, tok Erling Braut Haaland (22) noen fridager med kompisen i Marbella.

Tirsdag så de hverandre igjen da stjernespissen ankom Norge i privatfly.

– Det var som alltid veldig gledelig å se ham. Det er et stort løft for hele gruppa, sier Berge til VG.

Den nybakte Champions League-vinneren ankom Ullevaal stadion til fotografer som knipset ivrig og et draktstunt fra Dagbladets rampelysavdeling. Landslagssjef Ståle Solbakken sier at Haaland ikke skal være med på onsdagens elleve mot elleve-økt, men at han er i full gang fra torsdag.

Et heftig hardkjør med enorme oppturer og påfølgende feiringer gjør at 22-åringen må hente seg inn fysisk og mentalt. Men før FA-cuptriumfen mot Manchester United rakk Haaland å tilbringe noen dager i Marbella sammen med Sander Berge.

– Det er som alltid veldig fint å være med ham. Det er en veldig god kompis og jeg tenker ikke på ham helt som alle andre. For meg har jeg det bare veldig hyggelig i hans selskap. Vi har det alltid moro sammen, sier Berge.

Berges kjæreste Julie Karlsen har også delt et bilde på Instagram sammen med Isabel Haugseng Johansen, som har blitt avbildet sammen med Haaland en rekke ganger de siste ukene.

Isabel Haugseng Johansen og Julie Karlsen i Marbella. Instagram: juliekarlseen

Erling Braut Haaland eier en villa på 981 kvadratmeter i spanske Marbella. På spørsmål om spissen er «litt konge i Marbella», svarer Berge:

– Han har i hvert fall vært der mye. Han trives, og det er en herlig plass å være. Man får dekket sine behov med vær, mat og den slags. Det er en veldig fin plass for det.

Sander Berge og Erling Braut Haaland sammen i Marbella. Instagram: erling.haaland

Det er 40 dager fra 2–1-seieren mot Birmingham i siste serierunde, til lørdagens potensielt helt avgjørende EM-kvalifiseringskamp mot Skottland. Berge kaller feriedagene med Haaland som «veldig viktige», men legger samtidig til:

– Ideelt bør man spille helt opp mot samling for å ha kamprytmen i seg, men det er mange positive sider med å avslutte så tidlig som vi gjør med å koble av og trene individuelt. Det er fint å få restituert hodet og lagt sesongen litt bak seg.

– Merker du noen forskjell på ham fra du ble kjent med ham og til nå?

– Nei. Jeg synes han bare bevarer leken ved det hele. Det har åpenbart vært en sinnssyk sesong når man vinner «The Treble» i England og får oppleve alt det, men han er alltid den samme gode gutten som behandler alt som lek og moro. Det er det viktigste og gjør at han kan prestere veldig bra.