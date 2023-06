AVGJØRELSEN: Her setter Spanias Joselu ballen forbi en sjanseløs Gianluigi Donnarumma i Italias mål.

Spansk innbytter avgjorde i semifinalen mot Italia

(Spania-Italia 2–1) Innbytteren Joselu (33) hadde nettopp kommet på banen da han kunne pirke ballen i mål og sende Norges EM-kvalik-motstander Spania til Nations League-finalen mot Kroatia.

Finalen går i Rotterdam og på TV 2 søndag. Kroatia vant 4–2 etter ekstraomganger mot Nederland i sin semifinale.

Dette er den tredje Nations League-finalen i historien.

Portugal vant den første.

Frankrike vant den andre - da de slo nettopp Spania.

Avgjørelsen kom etter at et skudd fra Rodri endret retning i en italiensk forsvarer og Joselu var plutselig mutters alene med målvakten, som var sjanseløs da Joselu brukte yttersiden av foten. Målet ble VAR-sjekket for offside, men ble godkjent og kampen endte 2–1 til Spania.

JUBEL: Joselu feirer sin 2–1-scoring i semifinalen mot Italia torsdag kveld.

Italia fikk en marerittåpning da kapteinen Leonardo Bonucci var nonchalant, og Villarreal-profilen Yeremy Pino lot ikke sjansen gå fra seg: Han tok ballen fra Bonucci, satte fart mot mål, sendte keeper Gianluigi Donnarumma feil vei og sendte Spania i ledelsen 1–0.

Gleden varte ikke lenge: Klokka viste snaut ti minutter da ballen ble sparket opp i hånden på den spanske debutanten Robin Le Normand.

Ciro Immobile utlignet til 1–1 på straffesparket. Det er nesten to år siden sist han scoret på landslaget - under EM på hjemmebane.

Italia snudde tilsynelatende til 2–1, men Davide Frattesis scoring ble annullert for en offside i angrepet.

En særdeles opplagt keeper Donnarumma hindret spansk ledelse tidlig i 2. omgang.

Avgjørelsen falt i det 88. minutt.

PS: Det var ett minutts stillhet for den tidligere italienske statsministeren Silvio Berlusconi før kampen.

