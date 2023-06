BLE BYTTET UT I PAUSEN: Sivert Mannsverk forsto ingenting da han fikk beskjed om at han var ferdigspilt etter 45 minutter mot Sveits i U21-EM.

U21-profilen oppsøkt av Smerud etter utblåsning: Snakket ut på hotellrommet

CLUJ, ROMANIA (VG) Sivert Mannsverk (21) var forbannet over å bli byttet ut i 1–2-tapet for Sveits i EM-premieren.

Kortversjonen Sivert Mannsverk (21) etterlyste forklaring fra landslagssjef Leif Gunnar Smerud etter å ha blitt byttet ut under torsdagens 1–2-tap mot Sveits i U21-EM

Smerud oppsøkte Mannsverk på hotellrommet, der de skværet opp

Smerud forsvarte byttet med at Joshua Kitolano (21) kunne stoppe sveitsiske Dan Ndoye bedre

Molde-spiller Mannsverk ser U21-mesterskapet som en mulighet for en overgang til en større klubb i utlandet

Norge skal møte Frankrike i neste EM-kamp. Den spilles søndag kl. 20:45 norsk tid Vis mer

Moldes ambisiøse midtbanebauta hadde aldri blitt byttet ut i pausen før landslagssjef Leif Gunnar Smerud ga ham beskjed om å bli værende igjen i garderoben på stillingen 1–1 mot Sveits torsdag kveld.

I et intervju med VG etter kampen fortalte Mannsverk at han ikke var fornøyd. Han etterlyste samtidig en forklaring fra landslagssjefen.

Dagen derpå deltok 21-åringen på en lett treningsøkt med spillerne som var på benken fra start i EM-premieren. I over 30 varmegrader i rumenske Cluj, fortalte Mannsverk at Smerud banket på døren til hotellrommet hans sent torsdag kveld.

– Jeg snakket med Leif Gunnar. Han kom med sin grunn.

– Hva var forklaringen?

– Det samme som sto i VG. Så skal jeg ikke gå mer i dybden på det, men det går på det taktiske. Og det er greit å vite at det ikke går på prestasjonene, sier Mannsverk i dette intervjuet:

I det omtalte VG-intervjuet forklarte Smerud det «brutale» byttet med at Joshua Kitolano (21) kunne gjøre en bedre jobb med å stoppe sveitsiske Dan Ndoye.

– Jeg ville ha inn «Josh» til å stoppe kontringer. Ndoye er en giftig spiller og «Josh» er veldig god i den fasen. Derfor ville jeg ha han inn, sa Smerud til VG.

Fredag står landslagssjefen for vurderingen, samtidig som han gir Mannsverk lov til å være uenig med ham.

– Det har han full rett til å være. Hvis du får tak i en spiller som er enig i at han ikke spiller eller blir byttet ut, gjør du en god jobb. Det er helt naturlig. Etter å ha sett kampen igjen, tenker jeg at det var rett, sier Smerud til VG.

– Hva gikk samtalen på hotellrommet ut på?

– Han ville gjerne ha en forklaring, noe jeg skjønner godt. Jeg tror aldri han har blitt byttet ut i pausen før. Så han var litt fortvilet og skuffet. Da tok vi en prat om det, hvordan jeg tenkte. Det var det.

PÅ TRENING: Mannsverk stilte på en lett økt med lagkameratene fredag ettermiddag i Cluj.

Mannsverk opplevde praten på hotellrommet som at de to skværet opp.

– Jeg opplevde det som en diskusjon mellom to personer som er veldig skuffet. Skuffet over resultatet, og jeg er skuffet over avgjørelsen. Han står selvsagt på sitt. Han ga grunnen sin, så sa jeg det jeg mente. Det er to menn som snakker ærlig til hverandre, sier Molde-profilen.

– Hvordan reagerte Leif Gunnar på utblåsningen din?

– Leif er veldig fin på det der. Han tåler mye. Så lenge det ikke går utover gruppen, og det er det viktigste for meg også, at dette ikke blir en «snakkis» i gruppen. Det er ikke en stor sak, det er bare det at jeg er ekstremt skuffet over at jeg ikke fikk spille mer enn 45 minutter. Når man blir tatt ut etter første omgang, føler du at det må være en skikkelig grunn til det, at du må ha spilt veldig dårlig.

Slik reagerte Mannsverk etter matchen:

Mannsverk ble kåret til årets unge spiller i Eliteserien i fjor, da han var sentral i Moldes vellykkede gulljakt. Han ble i tillegg tatt ut i A-landslagstroppen i november. 21-åringen innrømmer samtidig at han ser på det pågående U21-mesterskapet som et stort utstillingsvindu for en potensiell overgang til en større klubb i utlandet.

– Ja, ja, absolutt. Det gjør alle spillerne som er her. Så handler det om å holde tankene og nervene i sjakk. Det er et utstillingsvindu. Men mest av alt har jeg lyst til at vi skal gjøre det bra som lag.

– Hvordan vurderer du mulighetene for å gå videre fra gruppen etter tapet mot Sveits?

– Det er to kamper igjen og masse å spille om. De fleste så Frankrike mot Italia. Vi ser at det blir tøft. Det er to gode lag, med store stjerner. De er store favoritter. Men vi har en bra plan om å få med oss noe. Så ingenting er ferdig enda, sier Mannsverk.

Spørsmålet er om Molde-spilleren i er startelleveren mot Frankrike søndag kveld. Avspark på CFR Cluj Stadium er klokken 20.45 norsk tid. Kampen vises gratis på VG.