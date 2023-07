Frankrike vant mot Brasil etter sen scoring

(Frankrike – Brasil 2–1) Eugenie Le Sommers 90. landslagsmål bidro til frank seier mot Brasil i fotball-VM.

De franske stjernene skled på et bananskall da det bare ble uavgjort mot Jamaica i den første gruppekampen. Dermed var kun tre poeng godt nok mot Brasil for å ha alt i egne hender før den siste kampen mot Panama.

2-1 mot Brasil gjør at de franske kvinnene troner øverst i gruppe F med fire poeng. Brasil ligger på 2.-plass med tre poeng, mens Jamaica og Panama følger bak med henholdsvis ett og null poeng. De to nasjonene møter hverandre senere lørdag.

UTLIGNET: Debinha scoret 1-1-målet mellom Frankrike og Brasil lørdag.

Angrepsspiller Eugénie Le Sommer fikk hull på den brasilianske byllen da hun etter et drøyt kvarter sendte Frankrike i ledelsen med et kontrollert hodestøt. Scoringen kom i enden av et flott oppbygd angrep.

– Sånn kan det gjøres. De er suverene og presise i duellspillet, og da er det 1-0, sa NRKs ekspert Carl-Erik Torp om Frankrikes mål.

Etter halvspilt førsteomgang fikk brasilianske Adriana da Silva en stor sjanse til å utligne, men kantspilleren misbrukte sjansen fra innsiden av sekstenmeteren. Presis var imidlertid lagvenninne og tidligere Avaldsnes-spiller Debinha da hun satte inn 1-1 like før timen var passert.

SCORET: Eugénie Le Sommer scoret 1-0-målet for Frankrike mot Brasil lørdag.

Like før slutt viste Wendie Renard dødballstyrke da hun på majestetisk vis stanget inn 2-1 til Frankrike etter hjørnespark.

– Legendenes aften i Brisbane, skrev Kasper Wikestad på Twitter.

