Cristiano Ronaldo fortsetter i Saudi-Arabia

Cristiano Ronaldo (38) fortsetter i den saudiarabiske klubben Al-Nassr FC.

Det forteller den aldrende stjernen til Saudi Pro League (SPL).

– Jeg er glad her og jeg kommer til å fortsette her. Og etter min mening, hvis de fortsetter å gjøre det arbeidet de ønsker å gjøre her de neste fem årene, tror jeg ligaen blir en topp fem-liga i verden, sier Ronaldo

