Pelé utenfor fotballbanen: − Jeg kunne ikke utrette mirakler

I starten mislikte Pelé kallenavnet sitt så sterkt at han slo til en klassekamerat som kalte ham det. Han ble utvist fra skolen i flere dager for slaget. Så skulle historien vise at han ble hele verdens Pelé.

Mange har ment mye om hvor god Pelé egentlig var, men det brasilianske ikonet ble verdensmester tre ganger. Kanskje er det en bragd bare Pelé, som torsdag døde etter lengre tids sykdom, får til.