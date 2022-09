Nysigneringen Svendsen ble matchvinner i etterlengtet Viking-seier

(HamKam – Viking 1–2) Viking hadde kun tatt ett poeng på de siste fem kampene og kunne plutselig kjenne lukten av nedrykksstrid. Borte mot HamKam tok de sin første seier på åtte uker.

Fra å toppe Eliteserien til 17. mai, har Viking hatt problemer de siste månedene. Spesielt savnet etter toppscorer Veton Berisha har vært stort og helt mot tampen av overgangsvinduet ble Sander Svendsen hentet inn for å fylle tomrommet.

Svendsen har ikke vært en umiddelbar suksess for et Viking-lag i motgang og han ble henvist til benken fra start mot HamKam. 20 minutter før slutt kom han inn, på stillingen 1–1, og det tok kun ti minutter det byttet ga uttelling.

Spissen vendte fint opp i boksen etter et innlegg fra Markus Solbakken og sendte ballen sikkert i mål fra ti meters hold, en scoring som ga Viking en særs viktig seier, åtte uker etter deres forrige seier i Eliteserien (hjemme mot Kristiansund 17. juli).

– Det var fantastisk. Det er slike øyeblikk man jobber for hver eneste dag. Det var fantastisk å score, men enda mer fantastisk å ta tre poeng, sier Svendsen til Discovery+.

1 / 2 SCORINGEN: Svendsen fikk under press avfyrt skuddet, som sørget for Viking-seier. MATCHVINNER: Sander Svendsen scoret det avgjørende målet. forrige neste fullskjerm SCORINGEN: Svendsen fikk under press avfyrt skuddet, som sørget for Viking-seier.

Målet er Svendsens første for Viking, i det som er hans tredje for klubben.

– Det var utrolig deilig. Vi må «fighte» for det, men guttene står opp og vi leverer en god bortekamp. Det er ikke alltid så pent til tider, men det viser at de spiller med hjertet og at de gjør det vi ber dem om i dag. Da får vi tre poeng, og det er herlig, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery+.

HamKam blir med det liggende utsatt til i kampen for å unngå nedrykk. Hamar-laget ligger på 13. plass, kun ett poeng foran Sandefjord på kvalikplass.

– Det er for dårlig. Vi spiller mot et såret Viking hjemme på Briskeby. Jeg synes det er en kamp vi skal ta tre poeng i, sier HamKam-spiss Marcus Pedersen til Discovery+.

– Vi er forberedt på at vi kjemper en kamp mot kvalik nå. Det har vi vært forberedt på lenge. Vi er ikke overrasket over at vi er «nedi der», men vi skal komme oss ut av det, sier HamKams Aleksander Melgalvis til rettighetshaveren.

GOD START: HamKam tok ledelsen, men den ble kortvarig.

Søndag fikk den glimrende start etter at rogalendingen Morten Bjørlo headet ballen i mål allerede etter åtte minutter.

Gleden skulle imidlertid bli kortvarig, for kun ett minutt senere utlignet Kristoffer Løkberg etter å ha fintet vekk keeper Nicholas Hagen inne i feltet.

HamKam hadde på tampen flere gode sjanser, men de fikk ikke ballen i mål.