Molde bøtelagt

Molde FK fikk en bot på 10.000 kroner etter at klubbens supportere brukte bengalske lys på tribunen i bortekampen mot Sogndal.

Publisert: 20.04.07 16:46







Fansen brukte om lag ti slike lys i løpet av kampen 9. april, og ifølge fotballforbundets Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, er Molde ansvarlig for supporternes opptreden.

- Utvalget bemerker at det ikke er tvil om at Molde FK har et objektivt ansvar for sine tilhengere, heter det i begrunnelsen fra NFF.

At sikkerhetskontrollen sviktet i Sogndal, tillegges ikke vekt i formildende retning for Molde.

- Ulovlig bruk av pyroteknikk er alvorlig, og både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at forholdet sanksjoneres, for å forebygge lignende tilfeller for framtiden, heter det videre.