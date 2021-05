Ødegaard fortvilte i Europa League-exit for Arsenal

(Arsenal-Villarreal 0–0, 1–2 sammenlagt) Martin Ødegaard (22) leverte en anonym opptreden i Arsenals Europa League-nederlag mot Villarreal. Spanjolene møter Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i finalen 26. mai.

Av Joachim Baardsen

Drammenseren klarte ikke å prege matchen Arsenal måtte vinne for å ta seg til finalen i Europas nest gjeveste klubbturnering. I stedet ble Ødegaard tatt av banen etter en drøy time og måtte se fra sidelinjen at heller ikke lagkameratene klarte å score det avgjørende målet som ville sendt rødtrøyene videre fra semifinalen.

Dermed er hardt pressede Mikel Artetas sjanse til å oppnå suksess som Arsenal-manager denne sesongen spolert. En 9. plass i Premier League er alt London-klubben kan vise til. For første gang siden 1995 vil ikke Arsenal være kvalifisert til en europacupturnering neste sesong.

– Villarreal tar det på innsats og glød, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

ØDEGAARD-SMELL: Martin Ødegaard fikk vondt i forbindelse med kampen mot Villarreal. Foto: John Walton, PA

Bekmørkt for Arsenal

I Artetas første fulle sesong som Arsenal-manager har laget slitt stort. I FA-cupen røk rødtrøyene ut i 4. runde etter 0-1-tapet for Southampton. I ligacupen ble Artetas menn smadret 1-4 av Manchester City i kvartfinalen. I serien ligger de på 9. plass - 12 poeng bak 4. plassen med bare fire matcher igjen.

Og nå er også håpet om Europa League-tittelen, som ville gitt dem en plass i Champions League neste sesong, ute.

– Dette er rett og slett for dårlig. Jeg ser ikke noe fremdrift. Hva er planen? Hva er Arteta ute etter? Det er ikke et lag som presterer over tid, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

RØK UT: Arteta og Arsenal er ikke med i Europa neste sesong. Foto: Alastair Grant, AP

Spansk-engelsk finale

I stedet er det den spanske La Liga-sekseren Villarreal som skal til polske Gdansk for å spille Europa League-finale mot Manchester United 26. mai. Triumfen i semifinalen gjorde trolig ekstra godt for Villarreal-manager Unai Emery, som fikk sparken i Arsenal for halvannet år siden.

– Det er en meget, meget sterk prestasjon av Villarreal, konstaterer TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

