MÅLKONGER: Alan Shearer i Newcastle-drakt og Thierry Henry for Arsenal, som var den eneste engelske klubb han spilte for. Foto: PA PHOTOS OG AP

Målkongene først ute i «Hall of Fame»

Dagens helter har litt å strekke seg til hvis de skal oppnå det samme som herrene som mandag ble de to første spillerne i Premier Leagues nye Hall of Fame.

Alan Shearer er nå 50 år og har scoret flere mål i Premier League enn noen andre i historien.

Thierry Henry er blitt 43 år gammel og ble toppscorer i Premier League hele fire ganger – flere enn noen andre har klart.

– Når du ser på alle de utrolige spillerne som har prydet Premier League – uke inn, uke ut, år inn, år ut – så føler jeg meg veldig beæret over å bli med i Hall of Fame, sier Alan Shearer, som med sine 260 mål er i særklasse i Premier League-historien – og ingen av dagens spillere er i nærheten av å true hans posisjon. Wayne Rooney, som også har lagt opp, endte på 208.

Shearer startet i Southampton, der han rakk å score 23 mål i den gamle 1. divisjon. Han var deretter med på Blackburn-eventyret som endte med ligagull i 1994/1995, sammen med blant andre Henning Berg. Der scoret han 112 ligamål. Så fortsatte suksessen i hjembyen Newcastle, der det ble 148 Premier League-scoringer.

Thierry Henry ble første gang toppscorer i Premier League i 2001/2002 (24 mål), så i 2003/2004 (30 mål), i 2004/2005 (25 mål) og endelig i 2005/2006 (27 mål).

Totalt noterte han 175 mål på 258 kamper for Arsenal, der han spilte fra 1999 til 2007 (og var innom så vidt i 2012). På den tiden var han med på to seriemesterskap og han var en del av «The Invincibles» som i 2003/2004 gikk gjennom serien uten tap.

– At jeg sammen med Alan Shearer er valgt inn som de to første i Premier Leagues Hall of Fame er mer enn spesielt, sier franskmannen til Premier Leagues hjemmeside.

– Da jeg var liten, handlet det meste om hvordan jeg kunne få tak i et par fotballsko, og nå snakker vi om Hall of Fame.

Henry startet seniorkarrieren i AS Monaco og hadde et kort opphold i Juventus før han endte i Arsenal. Så fulgte tre sesonger i Barcelona (der han var med på trippelen La Liga, Copa del Rey og Champions League) før han var hele fem år i amerikanske New York Red Bulls.

Fansen skal nå stemme fram ytterligere seks spillere som skal inn i Hall of Fame sammen med Shearer og Henry. De kan velge mellom 23 nominerte navn, som blir kjent mandag kveld.

