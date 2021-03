Kommentar

Viruskrisens store mulighet

Av Leif Welhaven

Kan covidkrisen forandre spillereglene for norsk fotballs viktige valg fremover? Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Midt i alt det triste kan coronakrisen medføre én positiv effekt for fotballen. Systemet kan bli mer demokratisk av det viruset har lært oss.

Se for deg ramaskriket dersom nesten 9 av 10 er hjemmesittere når det skal bestemmes hvordan landet skal styres. Slik er normalen i «fotballdemokratiet».

Fotballtinget er det øverste organet, men hvor representativ er egentlig gjengen som bestemmer?

Ta Qatar-debatten, for eksempel.

Da tinget valgte å utsette hele temaet, var det drøyt 200 mennesker som stemte. Totalt er det nå rundt 1750 klubber i Norge. Da trenger man ikke hovedfag i matematikk for å forstå at den såkalte «fotballfamilien» har problemer med å samle folk til slektsstevnet.

Representasjon på Fotballtinget NFFs lov § 3-3 På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a. Forbundsstyrets medlemmer. b. Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. c. Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. Vis mer

Dette innebærer også at en mobilisering nedenfra lett kan forskyve et maktforhold. I boikottspørsmål kan for eksempel antallet som velger å stille og stemme på det ekstraordinære tinget være avgjørende.

I dag aner vi ikke hva summen av oppfatninger i norske klubber egentlig er, hverken om dette stridsemnet eller andre idrettspolitiske spørsmål.

Akkurat her er det coronakrisen ironisk nok har muligheten til å dytte fotballdemokratiet nærmere et reelt folkestyre.

Nå som vi alle er blitt vant til digitale løsninger i stedet for fysiske, kan det bli slutt på at en liten klikk møter opp på Ullevaal med disproporsjonalt mye makt.

President Terje Svendsen vil gjerne ha et fysisk ting, men om det er klokt ut fra et demokratisk perspektiv er høyst tvilsomt. Muligens er en mellomløsning det beste på sikt.

Flere hensyn ivaretas om det er mulig å samles for dem som ønsker det, men med full stemmerett for alle som velge å følge forhandlingene digitalt.

Avstanden fra Ullevaal til breddeklubber kan være stor i mer enn én forstand, og det er lite heldig dersom praktiske og ressursmessige hensyn bremser oppmøtet.

I det store og hele har jo bredden en stor uutnyttet mulighet, som kan redusere forbundsstyrets grad av kontroll. Men grasrota er dårlig organisert.

Hvis vi går tilbake til Qatar, er for eksempel forskjellen himmelropende hva gjelder apparat og ressurser på de ulike sidene. NFF kan drive en organisert lobby av en annen verden frem til juni, mens de som ønsker boikott ikke har noe tilsvarende.

Men x-faktoren er hva som skjer dersom mange flere enn vanlig melder seg på tinget for å si sin mening. Dette kan selvsagt slå begge veier, men uansett vil det være en demokratisk styrke med en bredere forankring for et valg. Systemet i NFFs lov er slik at toppklubbene kan ha to med stemmerett, er det nedover i rekkene er det én stemme å hente for klubbene som vil være med.

Og selv om Qatar er det heteste akkurat nå, vil spørsmålet om hvordan avgjørelser skal tas være relevant i alle mulige sammenhenger fremover. Da er det all grunn til å ta med seg at covid-19 har tvunget oss til å tenke nytt, og at noen endringer faktisk er av det gode.

Internett har kommet for å bli, for å ty til et understatement. I fotballdemokratisk sammenheng kan det vise seg å ha svært stor verdi. Det er nemlig ikke holdbart at så få velger på vegne av så mange.