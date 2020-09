KLAPP FOR KAMPEN: Zalgiris-målscorer Liviu Antal og lagets spiss Andrija Kaludjerovic sammen med Bodø/Glimts målscorer Patrick Berg etter eliteserielederens 3-1-triumf i Europa League-kvalifiseringen på Aspmyra i går kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Knutsens dristige San Siro-plan: – Det blir på Bodø/Glimt-vis

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – FK Žalgiris 3-1, Shamrock – Milan 0-2) Målscorer Patrick Berg (23) får et klapp på skulderen av motstanderen – og det kan han saktens trenge. For Kjetil Knutsen ser helst at Berg styrer midtbanen akkurat som i Eliteserien mot Milan om en uke.

Oppdatert nå nettopp

Bodø/Glimts suksesstrener levnet ingen tvil om hvordan Bodø/Glimt skal fremstå på San Siro da det ble betydelig mer spørsmål om fremtidsutsiktene mot Milan enn ferdigekspederte Zalgiris på pressekonferansen på Aspmyra torsdag kveld:

De er nødt til å spille slik de pleier.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det blir på vanlig Bodø/Glimt-vis. Skal vi ha en mulighet mot dem, må vi være bunnsolide defensivt, smarte og håndtere mye én-én-situasjoner. Skal vi spille en annen fotball enn det vi gjør uke inn og uke ut, er vi totalt sjanseløse. Vi må tore å være oss selv, likevel være smarte, også blir det en mental prøvelse på så mange områder, sier Knutsen.

Han beskriver det som tidenes test for Bodø/Glimt, og VG ber ham trekke frem et «underdog-øyeblikk» fra fotballens minnebok som han liker å tenke på. Da velger han fra sin egen trenerkarriere og Fyllingen-tiden – da en av Fotball-Bergens lillebrødre sendte Brann ut av cupen i 2010.

CUPBOMBET BERGEN: Kjetil Knutsen trente 3. divisjonslaget Fyllingen da de slo Brann i NMs andre runde i 2010. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Sjokknederlaget mot Knutsens menn ble Steinar Nilsens siste kamp som Brann-trener. Et treffende valg. For Nilsen har i det minste en spillerfortid i Milan…

– Enten vinner vi, eller så lærer vi. Jeg tror det var Atalantas trener som sa det. Det får være vårt utgangspunkt, fortsetter Knutsen, og gir uttrykk for at han ikke liker begrepet «parkere bussen» når det blir brakt frem som en mulighet på en av Fotball-Europas mektigste arenaer.

– Vi må forsvare oss lavt, men vi kan ikke bare gjøre det. Er det å forsvare seg lavt «å parkere bussen?». Når vi forsvarer oss lavt, er vi nødt til å spille av det første presset deres. For vi må ha mer enn to og tre pasninger før vi mister ballen. Virkemidlene er de samme, men motstanderen er på et høyere nivå, fortsetter Knutsen.

Han flyr sin seiersmaskin til Nord-Italia og lander hos en annen. Den italienske storheten har ikke tapt siden mars og gikk ubeseiret gjennom Serie A (9-3-0) på denne siden av coronautbruddet.

Scoringer av lagets største stjerne, svensken Zlatan Ibrahimovic, og tyrkiske Hakan Çalhanoğlu sendte de komfortabelt videre fra bortemøtet mot irske Shamrock Rovers i går.

Rett før Bodø/Glimt spilte sin 20. hjemmekamp på rad uten tap og har heller ikke tapt i Eliteserien i 2020:

les også Klar for storkamp mot Milan: – Tidenes test for Bodø/Glimt

– Det blir en utrolig flott mulighet for oss til å teste ut det vi har gjort de siste årene: Å fokusere på oss selv og vår egen prestasjon, og så kommer resultatene av det. Der borte har vi kanskje en million grunner til kanskje ikke å stole på egne ferdigheter og egne prestasjoner. Men vi skal prøve å gjøre det likevel, mener Ulrik Saltnes, kanskje mannen som kan lære italienerne et ord for indreløper etter stormøtet kommende torsdag.

Vinneren i enkeltoppgjøret i Italia går videre til playoff-kampen om plass i Europa Leagues gruppespill.

Publisert: 18.09.20 kl. 00:40 Oppdatert: 18.09.20 kl. 01:00

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 17 15 2 0 62 – 19 43 47 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 17 10 1 6 30 – 24 6 31 4 Rosenborg 17 8 5 4 32 – 18 14 29 5 Vålerenga 17 8 5 4 27 – 23 4 29 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk