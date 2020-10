UTSLÅTT: Jürgen Klopps Liverpool var best i ordinær spilletid, men måtte gi tapt for Arsenal i straffesparkkonkurransen på Anfield. Foto: Laurence Griffiths / POOL / GETTY POOL

Arsenal senket Liverpool etter straffespark

(Liverpool-Arsenal 0–0, 4–5 etter straffesparkkonkurranse) Tyske Bernd Leno (28) reddet flere enn Liverpools spanske Adrian (33) i selve kampen og straffesparkkonkurransen - og tok Arsenal videre fra fjerde runde og til kvartfinalen i ligacupen.

Arsenal-manager Mikel Arteta hevdet foran ligacupoppgjøret på Anfield at hans London-lag hadde justert «ting» som følge av seriekamp-nederlaget for Liverpool (1–3) samme sted sist mandag – da hjemmelagets nyervervelse fra Portugal, Diogo Jota, scoret i sin Liverpool-debut.

– Men du er klar over nivået du må holde, individuelt og kollektivt, understreket Arsenals spanske sjeftrener.

Liverpools tyske manager Jürgen Klopp valgte å starte med et lag bestående av jevnt over unge spillere. Han hadde gjort ni endringer sammenlignet med startoppstillingen for tre dager siden. Van Dijk og Salah var de eneste gjenværende, for å si det slik. Arsenal var ikke stort «dårligere»: Åtte spillere ute fra forrige batalje, kun Leno, Holding og Xhaka tilbake.

Liverpool virket innledningsvis kanskje mest preget av alle endringene, i form av surr i bakre rekker. Heller ikke det vanlige «massive trykket» offensivt, ifølge Viasat-kommentator Morten Langli. Hans Sky Sports-kollega Jamie Carragher bemerket fra sin side – etter cirka en halv time – «Arsenal have done really well», med tanke på «The Gunners» defensive disiplin.

Minamino burde imidlertid ha sørget for 1–0 rett før pause.

– Klopp føler at de er i ferd med å få kampen inn i sitt spor, mente Petter Veland fra sin plass i Viasats ekspertstudio etter 45 minutter.

Kollega Jan Åge Fjørtoft syntes Arsenal hadde «holdt bra», og Liverpool hadde skapt «få sjanser».

Noe blodfattig i første omgang, med andre ord. Eller sagt med VG Lives ord: «Kriminelt dårlig».

Like sjansefattig og null mål i den andre ville resultere i straffesparkkonkurranse (ekstraomganger kun i semifinalene og finalen). Etter seks minutter ledet Liverpool 4–0 i antall hjørnespark. I forbindelse med det siste søkte ballen seg mot hodet til Virgil van Dijk, som traff den så bra at hodestøtet nesten ga Liverpool-ledelse.

BANENS BESTE: Arsenals tyske keeper Bernd Leno i full strekk - før straffesparkkonkurransen, der han ble matchvinner. Foto: Laurence Griffiths / POOL / GETTY POOL

Deretter fyrte Jota av med høyre fot; Liverpool hadde etablert et trykk mot Arsenal-keeper Bernd Leno. Tyskeren reddet godt igjen, denne gangen en hard markkryper fra Grujic. Etter den byttet Liverpool seg kraftig ned, slik Viasats Langli så det – blant annet ved å trekke Virgil van Dijk ut av oppgjøret. Men det endret ikke kampbildet.

– Leno da! Den ene TV-redningen etter den andre, utbrøt Morten Langli etter en seriekanonade fra hjemmelaget.

– Det er Liverpool som spiller den beste fotballen, tilføyde han.

Et kraftig understatement. Arsenal lot til å ha mistet brodden. Mikel Arteta gjorde et midtbanebytte (Elneny/Ceballos) og veivet instrukser fra sidelinjen, og i sammen moment burde – burde! – Arsenals Rob Holding ha headet gjestene i føringen. Men Liverpools siste skanse sto perfekt plassert, midt i mål, og «reaksjonsreddet» Holding avslutning fra kloss hold.

Underholdningsverdien for oppadgående, 15 minutter før full tid.

Snaut 10 igjen: Lacazette inn for Nkethia, som en slags siste trekk fra Arsenal-sjef Arteta. Nei, det nest siste: Maitland-Niles inn for krampesvekkede Saka. Maitland-Niles «skjenket» Liverpool en corner i 90. minutt ...

Og så var det «straffekonk».

