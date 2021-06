BRASSE: Thomas Lehne Olsen åpnet kampen med en spektakulær scoring. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Senket gamleklubben med brassespark: − En vulkan på topp

(Tromsø-Lillestrøm 1–2) Brassescoring, frisparkmål og kommunikasjonssvikt var bare noen av severdighetene når Tromsø og Lillestrøm barket sammen på Alfheim.

Andreas Hellenes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Supporterne på tribunen rakk knapt å sette seg ned før et langt innkast etter hvert resulterte i et brassespark fra tidligere Tromsø-spiller Thomas Lehne Olsen.

Kun 78 sekunder var unnagjort på kampuret da den spektakulære scoringen fant sted.

– Han er en vulkan på topp. Han har selvtillit og er i god form, oppsummerer LSK-trener Geir Bakke til Discovery+ etter kamp.

– Jeg bare hiver meg rundt og så går den i mål, skildrer målscoreren scoringen til Discovery+ før han erkjenner:

– Den der setter jeg ikke ti av ti ganger.

Men et tidlig baklengsmål skulle ikke vippe hjemmelaget av pinnen. De spilte seg sakte men sikkert tilbake i matchen før en 20-åring inntok rampelyset.

På et frispark fra like utenfor bortelagets sekstenmeter prikket August Mikkelsen ballen bort i lengste hjørne bak en utspilt LSK-keeper, og dermed var lagene like langt før pause.

UTLIGNET: Tromsøs August Mikkelsen bragte balanse i regnskapet etter 26 spilleminutt. Her gratuleres han av lagkamerater. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Over i andre omgang uteble de store sjansene, og da ble det utslagsgivende når kommunikasjonen mellom TIL-keeper Jacob Karlstrøm og lagkamerat Ruben Yttergård Jenssen sviktet.

Idet alt tydet på at sisteskansen skulle slå langt, kom i stedet en overraskende kortpasning til en uforberedt Yttergård Jensen. Det resulterte i et stygt balltap og at Lehne Olsen enkelt kunne curle inn 1–2 forbi en malplassert TIL-keeper.

TOMÅLSSCORER: Lehne Olsen ble tungen på vektskålen når Lillestrøm rappet til seg alle poengene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Ett minutt før fulltid headet Ebiye Moses via tverrliggeren og ut, og dermed endte det 1–2 til kanarifuglene.

– Det føltes veldig bittert nå, og vi slipper inn to irriterende og unødvendige mål, oppsummerer TIL-spiller Mikkelsen etter kampslutt.