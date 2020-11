MENER MARADONA ER TIDENES BESTE: Ole Gunnar Solskjær minnes den avdøde legenden. Foto: Peter Powell / EPA

Solskjær delte barndomsminne om Maradona

Da Ole Gunnar Solskjær (47) var 13 år, så han Diego Maradona spille i Oslo. Det han husker best, var at legenden ble lurt trill rundt av Kjetil Osvold (59).

– Det var en trist dag, sier Solskjær om onsdag, da Maradona gikk bort i en alder av 60 år.

– For meg vil Maradona alltid være den beste spilleren jeg har sett live. Jeg var så heldig at jeg fikk se ham spille for Argentina mot Norge i Oslo, fortsetter Solskjær.

Han sikter til den norske 1–0-seieren 30. april 1986 da Kjetil Osvold scoret vinnermålet.

Men Osvold gjorde også noe annet, som Solskjær husker bedre.

– Jeg husker en norsk spiller slo tunnel på Maradona, som jeg syntes var fantastisk, sier Manchester United-manageren.

I NORGE: Det var Kjetil Osvold (i midten) som slo tunnel på Diego Maradona under kampen i Oslo i 1986. Foto: Morten Hvaal / NTB

Han var 13 år gammel og fikk en liten bit av mannen som noen måneder senere skulle ta Argentina til VM-gull med fem scoringer og fem målgivende pasninger under mesterskapet i Mexico.

– Jeg rørte faktisk skulderen hans mens han gikk forbi banen, sier Solskjær og fortsetter:

– Siden den gang har jeg hatt gleden av å møte ham på Old Trafford. En fyr med et utrolig talent på banen og et smil. Det var en trist dag for meg, og for meg vil han være den beste som noensinne har spilt fotball.

