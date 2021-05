– BEVISST: Åge Hareide forteller at det ikke er tilfeldig at Rosenborg ser bedre ut på dødball i år enn de har gjort på lenge. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

RBK scoret etter to dødballer: − 25 prosent av målene

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord - Rosenborg 1–2) Rosenborg slet lenge mot Sandefjord, men tok likevel tre poeng etter to mål på dødballer.

– Det er 25 prosent av målene som kommer på dødballsituasjoner, så det er en veldig viktig faktor i fotballen og for å skape poeng. Særlig på dårlige dager for da kan vi få poeng ut av det som vi gjorde i dag, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til VG.

Rosenborgs første scoring kom fra midtstopper Even Hovland. Da ble et kort innkast tatt før Edvard Tagseth løftet ballen inn på hodet til sogningen.

På overtid satte også Guillermo Molins inn seiersmålet etter et langt innkast fra Adam Andersson som ble stusset videre fra Kristoffer Zachariassen.

– Rosenborg ser giftigere ut på dødballer i år enn de har gjort på lenge. Er dette noe dere jobber bevisst på treningsfeltet med?

– Det er riktig det. Men det handler også litt om at vi har litt andre typer i forhold til serve og lange innkast med Adam blant annet. Vi har også duellstyrke og smarte spillere i boks som er viktig, sier Hareide.

I tillegg til Hovlands scoring mot Sandefjord har 32-åringen bidratt med mer etter dødball. Mot Brann noterte midtstopperen seg for noe så sjeldent som to målgivende pasninger etter å ha funnet Kristoffer Zachariassen to ganger med pannebrasken.

– Det er viktig å score på de dødballene vi får, sier Hovland med et lurt smil etter seieren over Sandefjord.

Han er imidlertid ikke med på at Rosenborg har jobbet i særlig mye større grad med dødballer i år enn tidligere.

– Nei, vi har ikke trent noe mye på det, eller vi trener jo litt på det. Men det blir fort resultat ut av det når man er heldig at ballen detter ned der man står. Jeg håper det fortsetter slikt resten av sesongen.

– Hva er det som gjør at dere ser sterkere ut på dødballer i år da?

– Jeg opplever det mer som at vi er litt heldige. På de neste tre kampene er det ikke sikkert vi scorer noe som helst på slike situasjoner. Det er litt tilfeldig, men når man vet sånn cirka hvor ballen skal komme og innleggene er gode så blir det lettere, forteller han.

En som fikk merke Rosenborgs dødballstyrke torsdag kveld er Kristoffer Normann Hansen. Han var svært skuffet over Sandefjords håndtering av dødballene fra trønderne.

– Vi slipper inn to veldig like mål på dødball som vi ikke kan gjøre. Vi prater om det i pausen om at det kommer en stuss etter lange innkast... Om det er urutinert eller lite kynisk så kan vi ikke slippe inn slike mål. Det er blytungt, sier Normann Hansen.

Han får støtte fra sin trener Hans Erik Ødegaard.

– Vi slipper inn to dødballmål, og på den andre scoringen så spretter ballen to ganger. Det dårlige på overtid her skal vekk.