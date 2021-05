Mané-dobbel sikret Champions League-plassen for Liverpool

(Liverpool - Crystal Palace 2–0) For en måned siden så det nesten utenkelig ut, men Sadio Manés to mål mot Crystal Palace gjør at Liverpool kapret den uhyre viktige Champions League-plassen.

Av Jens Friberg

For Liverpool var oppgaven enkel: Å vinne kampen ville alene være nok til å sikre Champions League-plass kommende sesong.

Etter en nervøs start var Mané både heldig og dyktig da han var på rett sted etter et hjørnespark og kriget ballen inn etter en halvtime – mot det som er senegaleserens desiderte favorittmotstander i Premier League.

Mohamed Salah kom på sin side til et vell av sjanser, men klarte aldri finne nettmaskene – og måtte samtidig erkjenne at Harry Kane blir årets toppscorer med sitt mål mot Leicester.

FORLØSENDE: Sadio Mané feirer sin første scoring for Liverpool mot Crystal Palace. Foto: Paul Ellis / Pool AFP

Manét inn seieren

Hjemmelaget fortsatte å presse på i andre omgang, men det var tett, jevnt og nervøst, de fant aldri de store rommene. Men Mohamed Salah dro seg fri til høyre, kombinerte med Georginio Wijnaldum og spilte fri Mané.

Igjen hadde senegaleseren kombinasjonen flaks og dyktighet da han via Gary Cahill punkterte kampen med sin andre scoring.

Liverpool endte til slutt på tredjeplass og spiller Champions League også kommende sesong.

Leicester tok ledelsen hjemme mot Tottenham, men tapte til slutt 4–2. Chelsea tapte 2–1 mot Aston Villa, men kom på fjerdeplass takket være hjelpen fra byrivalen. Dermed ender Leicester utenfor topp fire etter en høydramatisk avslutning.

TAKKET OVEN: Sadio Mané feirer sitt andre mål mot Crystal Palace. Foto: PAUL ELLIS / Reuters

Utrolig reise

Det har vært litt av en reise for å kunne stå igjen på siste kampdag med alt i sine hender.

24. april spilte de 1–1 mot Newcastle og Champions League-håpet så ut til å være ute. Leicester hadde god avstand og Chelseas form virket ustoppelig. Alt snudde:

Dermed gjorde seieren over Crystal Palace at de sikret Champions League-spill også neste høst - til tross for en sesong dominert av skader og andre problemer.

PS! Wijnaldum fikk stående applaus fra 10 000 på Anfield da han ble byttet ut i sin trolig siste kamp for Liverpool. Også Palace-sjef Roy Hodgson gir seg etter sesongen.