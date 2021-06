2001 06 Osame Sahraoui: Oppgitt etter NFF-møte: − Det har brent seg fast

Vålerengas Osame Sahraoui (19) forventes å være en av Eliteseriens største attraksjoner. Men han har aldri spilt med flagget på brystet.

Hauketo-gutten så ut til å være på vei rett inn i den norske landslagsskolen. Han ble tatt ut på sone- og kretslaget i årskullet over og deltok på Equinors talentleir i Porsgrunn i 2016.

Siste stopp før G15-landslaget. Men der sa det stopp.

– Jeg følte at jeg herjet på den samlingen, men så skulle alle spillerne ha en prat med trenerne. Jeg husker den praten. Jeg ble fortalt at jeg var en god spiller og alt det der, men at jeg kom til å slite med fysikken og ikke takle det. De sa rett og slett at jeg var for liten, hevder Sahraoui til VG.

Samtalen med landslagstrenerne Gunnar Halle og Geir Frigård har satt spor.

– Det har brent seg fast. Jeg kommer til å huske den dagen hele veien, sier Vålerenga-talentet

Han bruker avslaget for det der er verdt.

– Hvis jeg hadde kommet med på landslaget da, vet jeg ikke om jeg hadde jobbet like hardt som jeg gjør nå. Jeg er en person som elsker å vise folk at de tar feil. Jeg skal lage et stort navn av meg selv at de skal angre på den dagen, sier Sahraoui.

Gunnar Halle sier at Sahraoui «aldri er blitt avslått og utelukket».

– Det var en spiller vi så hadde talent, men fysisk akkurat da var han på et litt annet nivå med tanke på landskamper. Han lå litt bak et par av de andre spillerne, men jeg var sikker på at han ville bli bra når han fikk vokst litt. Vi har fulgt han mye, sier han.

I fjor ble Sahraoui først tatt ut på G19-landslaget, så på U21, men han fikk aldri muligheten til å spille offisielle kamper, da disse ble avlyst grunnet pandemien.

Sahraoui har også representert Marokko på U20-nivå.

Nå er driblefanten usikker på hvor han kommer til å ende opp.

Han trenger ikke bestemme seg før muligheten for A-landslagsfotball dukker opp.

– Jeg synes det er vanskelig. Jeg tenker på hvor jeg kan få best mulig matching. Med Norge møter jeg de beste lagene i Europa, mens i Marokko er det mer kriging og høyere skaderisiko. Jeg skulle ønske jeg kunne representere begge, men jeg må til slutt velge, sier Sahraoui.

Han har «god dialog» med assistenttrener Tore André Flo på det norske U21-landslaget.

Sahraoui takket for seg med to mål og én assist mot Start i siste serierunde, og virker å ha norsk fotball – i første omgang – for sine føtter.

Men det var ikke gitt at Sahraoui skulle nå så langt.

At han har kommet dit han har kommet, takker han spesielt én mann for: Murali Nathan, pappatrener og ildsjel i Hauketo.

– Det er ikke alle på østkanten som får en sånn person i livet. På vestkanten har de mer ressurser og folk som kjemper for deg. Uten Murali hadde jeg ikke fått disse mulighetene, sier Sahraoui om Nathan.

Det var Nathan som fikk Sahraoui til å begynne på fotball da pappa Jaafar ikke ante noe som helst om sønnens spesielle begavning.

Det var han som flyttet ham opp til 2000-laget da treneren for 2001-laget klaget over at ingen av hans jevnaldrende klarte å ta ballen fra ham.

Det var også han som satte hardt mot hardt da foreldrene i Hauketo satte seg på bakbena etter at han foreslo å dele opp treningsgruppen på 35 spillere i et elitelag og en breddegruppe.

– Da forlot jeg møtet og sa «jeg slutter». Men så ringte styret meg og ville at jeg skulle fortsette. Vi opprettet en gruppe der de beste trente tre eller fire ganger i uken. Jeg tror det var utrolig viktig for Osames utvikling, sier Nathan til VG.

Samme mann ga seg ikke på tørre møkka da Sahraoui ikke ble tatt med på soneuttaket i Norges Fotballforbunds spillerutviklingsprosjekt. Han ble sendt på uttak for 2000-årgangen, men fikk beskjed om at spillere født i 2001 ikke var tillatt.

– Jeg ba om å få snakke med ledelsen. Jeg forklarte at jeg syntes det var uheldig, og at dette er grunnen til at Norge ikke klarer å produsere et mangfold av spillere. De ga Osame en ny sjanse. Han ble selvfølgelig tatt ut med en gang, sier Nathan.

Oppveksten med trang økonomi på multikulturelle Nebbejordet på Oslo øst er Sahraouis bensin. Den livnærer drømmen om Vålerenga-suksess og enda større erobringer på kontinentet.

– Jeg spiller for noe større enn meg selv. Jeg vil gjøre det for familien min, for vennene mine, for østkanten, for å vise at vi burde bli mer anerkjent, og at man ikke trenger å få alt på sølvfat, sier Osame Sahraoui.

