Kommentar

Treningskamper i coronakrisen: Ufattelig uansvarlig

Av Leif Welhaven

Alexander Sørloth og Lars Lagerbäck sto i fokus i den forrige landslagsperioden. Nå er coronapandemien et tema inn mot den kommende. Foto: Terje Pedersen

Hvis det er én ting vi IKKE trenger mens coronakrisen strammer seg og belastningen på spillere allerede er enorm, så er det en masse reising for at landslag skal spille treningskamper akkurat nå.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den andre bølgen av pandemien rammer en rekke europeiske land hardt, og det strammes inn både her og der i et forsøk på å få kontroll over viruset.

En av de fremste nøklene for å få til nettopp det, er å unngå unødvendige forflytninger. Hvor tonedøvt er det da at det for alt i verden skal trumfes gjennom at landskamper med minimal konkurranseverdi skal gjennomføres?

Denne uken skal altså Israel, som for øvrig er et land utenfor Schengen, sende landslagsspillerne sine til Norge og Ullevaal.

les også Krever ny protokoll for håndball-EM og ski-verdenscupen: – Ikke enkelt

Kampen spilles i en by der folk for øvrig er opptatt av å håndtere at det er iverksatt en sosial nedstenging.

Hvorfor?

Først og fremst fordi det anses som så viktig å få pengene som følger av en avtale med «Det europeiske fotballforbundet « (UEFA), om antall kamper som skal spilles. Her burde selvsagt UEFA gått foran og kansellert hele rekken av treningskamper, som i sum utløser en utstrakt reisevirksomhet man utmerket godt kunne klart seg foruten.

Når så ikke skjer hadde Norges Fotballforbund en gylden anledning til å legge alvor bak ordene om hvor verdibasert det man holder på med angivelig er.

les også Lagerbäck møtte Sørloth igjen: – Hilser på hverandre akkurat som vanlig

Tenk for et signal det hadde vært å være landet som går foran overfor pampene, med å si klart fra om at tilliten fra storsamfunnet ikke bør misbrukes.

«Kjære UEFA, treningskamper under rådende omstendigheter er å strekke strikken altfor langt», hadde vært en omdømmemessig innertier.

NFF har utsatt alle Norges aldersbestemte landslagssamlinger i november. J15, G15, J16, G16, J17 og J19 hadde alle planlagte samlinger, i tillegg til U21-landslaget. Sistnevntes kamp mot Gibraltar ryker fordi det oppleves som helsemessig usikkert å reise.

Men der er det visst bråstopp. Israels herrer skal fortsatt hit, må vite, for blant de store guttene er det penger på spill.

les også Klopp med Solskjær-støtte etter ny skadesmell: – Premier League må gjøre endringer

Uansvarligheten er imidlertid enda mer ufattelig i nabolandene våre. I Danmark pågår det akkurat nå nedslakting av millioner av mink, som en konsekvens av frykten for hva en mutert smitte kan medføre. Det har blant medført at Premier League-stjernene ikke får reise til kampen i København mellom Danmark og Sverige, fordi klubbenes plikt til å frigi spillere oppheves av karanteneplikt som inntrer.

Men at kampen avblåses ser ikke ut til å være noe alternativ.

Både på svensk og dansk side pøses det på med nye spillere for å få gjennomført en treningskamp i november. Den kampen kommer ikke den svenske landslagstreneren Janne Andersson til å lede, da han sitter i corona-karantene etter at et familiemedlem testet positivt. I Sverige måtte for øvrig gullfeiringen til Malmö FF settes på vent etter at kaptein Anders Christiansen testet positivt.

les også Landslagsgutta gledet seg over utsatt Glimt-feiring: – Helt perfekt

Nå er det store spørsmålet hvor mye mer unødvendig coronaspredning vi får av at 40 europeiske landslag skal i aksjon i treningsmatcher i løpet av onsdagen, før det braker løs med Nations League-runder igjen rett etterpå.

Ytterligere merkelig blir disse privatkampene av at belastningen og skaderisikoen allerede er svært stor på spillere, som skvises til det ytterste fordi mest mulig skal gjennomføres av økonomiske hensyn.

Mange vil mene at det tross alt er riktig å la de viktigste kampene bli spilt under strenge regler, ikke minst i de hjemlige ligaene. Men der en ny runde Nations League akkurat nå fremstår høyst diskutabelt, er treningskamper så åpenbart idiotisk at det er merkelig at det trumfes gjennom.

Enda verre blir utålmodigheten etter kunnskapen om at en vaksine kan være på vei, som i beste fall snart kan få oss alle ut av den tunge tiden. Hva med litt tålmodighet?

Hvorfor kan ikke ta fotballen i mellomtiden være et verdibasert forbilde, i stedet for å la en egoistisk profittmaksimering styre?

Uansett hvor mange mål Norge måtte score mot Israel på Ullevaal, er det ingen grunn til å feire denne onsdagen.

Publisert: 10.11.20 kl. 02:44

Les også